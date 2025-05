Petteri Summanen ylistää Ruudussa alkavaa psykologista jännäriä: "Parantaja oli mielenkiintoisin roolityöni vuosiin"

Elisa Viihteen alkuperäissarja Parantaja on psykologinen jännäri, jossa potilaan kuolemaan johtaneen hoitovirheen traumatisoima kirurgi Emma (Lotta Kaihua) hylkää uransa ja muuttaa perheineen Suomenlinnan rauhalliselle linnoitussaarelle.

Saarella Emma kohtaa karismaattisen hyvinvointivaikuttaja ja joogaopettaja Roosan (Mimosa Willamo), joka auttaa häntä löytämään uuden suunnan elämälleen vaihtoehtoisten hoitometodien, kuten psykedeelien avulla.

Yllättäen saarelle ilmestyy Emman hoitovirheeseen menehtyneen potilaan puoliso (Lauri Tilkanen), joka on vannonut kostavansa vaimonsa kuoleman. Pian Emma tajuaa, että hän ja kaikki, joita hän rakastaa ovat hengenvaarassa.

Sarjan pääkäsikirjoittaja Laura Suhonen kuvailee sarjaa jännittäväksi tarinaksi vaihtoehtohoitojen maailmasta, tieteen ja uskomusten rajapinnasta:

"Halusin Parantajassa kertoa jännittävän, tiheätunnelmaisen tarinan, joka sijoittuu vaihtoehtohoitojen maailmaan, tieteen ja uskomusten väliseen kiinnostavaan hankauspintaan. Suomenlinna on upea lokaatio – sen kesäinen kauneus hivelee silmää, mutta se tarjoaa myös suljetun paikan ja klaustrofobiset puitteet trillerin jännitykselle. On ollut hienoa seurata, miten ohjaaja Marja Pyykkö ja upeat näyttelijät puhalsivat saaren auringossa ja merituulessa tarinaan hengen."

Sarjan keskeisissä rooleissa nähdään Kaihuan, Willamon ja Tilkasen lisäksi Petteri Summanen, Jussi Nikkilä, Stella Leppikorpi, Miro Lopperi, Peppi Hokynar ja Milo Snellman. Teini-ikäisen poikansa yksinhuoltajan roolia sarjassa esittävän Summasen mukaan kyseessä oli mielenkiintoisin roolityö vuosiin:

”Rooli oli itselleni kiinnostavin aikoihin, koska roolihenkilöni Eelis on ristiriitainen: Hän pyrkii hyvään, mutta ei löydä keinoja toimia järkevästi itselleen vieraissa olosuhteissa. Hän on emotionaalisesti samastuttava, muttei ennalta arvattava. Fyysisesti rooli tarjosi toimintaa ja myös psykologisesti hahmo on maukas ja monisyinen, eikä roolia oltu rasitettu stereotyyppisellä romantiikalla, jossa mies miellyttää esittämällä feministiä.”

Parantajan on tuottanut Elisa Viihteelle Fire Monkey, tuottajana Saara Kankaanpää, vastaavina tuottajina Roope Lehtinen, Mikko Pöllä ja Hannu Kalliolahti. Sarjan on ohjannut Marja Pyykkö.

Elisa Viihteen alkuperäissarja Parantaja alkaa Ruudussa 3. kesäkuuta, jolloin Ruutu+-tilaajat pääsevät katsomaan kaksi ensimmäistä jaksoa. Ensimmäinen jakso näytetään samana päivänä myös Nelosella.

Sarjan traileri: https://www.ruutu.fi/video/4722555