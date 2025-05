Hovioikeus tuomitsi entisen Kymsoten työsuojelupäällikön sakkoihin ilmoittamattomista hätätöistä

Tapaus liittyy kevään, kesän ja alkusyksyn 2022 voimassa olleisiin terveydenhuollon työtaisteluihin, jolloin osa sairaanhoitopiireistä määräsi hoitajia suojelutyön lisäksi hätätöihin. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue totesi tuolloin suurimman osan hätätöistä eri alueilla hätätyösäännöksen vastaiseksi. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyse varsinaisista hätätöiden lainvastaisuuksista vaan siitä, että työsuojelupäällikkö ei ollut ilmoittanut viivytyksettä teetettyjä hätätöitä valvovalle viranomaiselle.

Lain mukaan työnantajan on viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestosta. Kyseisellä työpaikalla tämä tehtävä oli määrätty työsuojelupäällikölle.

Työsuojelupäällikkö kiisti syyllistyneensä rikkomukseen, koska katsoi, ettei hän tiennyt ilmoittamisen kuuluvan tehtäviinsä. Varsinaiset hätätyömääräykset olivat antaneet kulloinkin vastuussa olleet lääkärit, jotka olivat ohjeistuksen mukaisesti toimittaneet ne tiedoksi työsuojelupäällikölle.

Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut työsuojelupäällikön ja tämä valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeudessa kyse oli ensinnäkin sen arvioimisesta, oliko tehtäväksi annettu ilmoitusvelvollisuus tullut työsuojelupäällikön tietoon.

Oikeus katsoi, että virkamiehen tulee olla selvillä tehtävistään, ja tässäkin tapauksessa työsuojelupäällikön olisi vähintään tullut ottaa selvää tehtävistään, kun vastaavat lääkärit ovat hänelle hätätyömääräyksistä ilmoittaneet. Oikeus katsoi, että kuntayhtymä oli antanut puutteellisesti ohjeen työsuojelupäällikölle tiedoksi, mutta tämä on toiminut huolimattomasti, kun ei ole itse ottanut asiasta selvää, vaikka on toiminut työsuojelupäällikkönä. Oikeus antoi merkitystä myös sille, että työsuojelupäällikkö on tyypillisesti se toimija työpaikalla, joka huolehtii yhteydenpidosta työsuojeluviranomaiseen.

Oikeus joutui arvioimaan asiassa myös niin sanottua teon anteeksiannettavuutta. Työsuojelupäällikkö vetosi siihen, että hänet tulisi jättää rangaistukseen tuomitsematta, koska ilmoitusvelvollisuudesta oli hänelle kerrottu puutteellisesti. Oikeus katsoi kuitenkin, että hätätyöilmoitusten toimittaminen on hyvin merkityksellinen toimi ja hätätyöilmoituksen toimittaminen työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden oikeusturvan kannalta tärkeää, joten syyksi luettua rikosta ei voida jättää rangaistukseen tuomitsematta.

Työsuojelujuristi Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että erilaiset laissa säädetyt ilmoitusvelvollisuudet ovat tärkeä osa lakien noudattamisen valvontaa ja työntekijöiden oikeusturvaa:

”Hätätyötilanteissakin puututaan merkittävästi työntekijöiden oikeuksiin, ja jos viranomainen ei pääse oikea-aikaisesti puuttumaan lain vastaisesti teetettyyn hätätyöhön, saattaa lainvastainen tila toistua tai jatkua. Tässäkin tapauksessa olisimme puuttuneet asiaan jo ensimmäisen tapauksen jälkeen. Nyt hätätöitä teetettiin 28 kertaa ja arvio tehtiin vasta jälkikäteen.”

Itä-Suomen hovioikeuden tuomio, 21.5.2025, asianumero R 24/660. Ei lainvoimainen.