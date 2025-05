Kevätkylvöissä päästiin viimein täyteen vauhtiin

Kevätkylvöt puolessa välissä

Kevätkylvöistä on tällä hetkellä saatu valmiiksi keskimäärin puolet Suomessa. Alueiden ja viljelykasvien välillä on kuitenkin suurta vaihtelua kylvöjen etenemisessä. Etelä-Suomessa kylvöistä on tehty noin 70–75 %, kun Pohjois-Suomessa kylvöt ovat vasta alussa ja noin 5 % kylvöistä on tehty. Viljelykasvien kylvöistä pisimmällä ollaan sokerijuurikkaan kanssa, sillä kylvöt ovat käytännössä valmiit. Myös herneen, härkäpavun ja kevätrapsin kylvöt ovat pitkällä, ja niistä 80 % on tehty. Kevätviljojen eli kauran, ohran ja kevätvehnän kylvöt ovat puolessa välissä. Kevätrypsin kylvöistä on tehty tällä hetkellä kolmannes.

Eteläisessä Suomessa kevätkylvöjen etenemistä ovat hidastaneet ajoittaiset sateet ja peltojen hidas kuivuminen kolean sään takia. Muuten kevättyöt ovat pääosin edenneet hienosti, ja pellot ovat muokkautuneet hyvin. Viime viikolla kylvettyjen viljelykasvien odotetaan orastuvan ja taimettuvan nopeasti yölämpötilojen nousun ja kosteuden ansiosta. Huhtikuussa tehdyt kylvöt ovat kehittyneet hitaasti ja ovat vasta nyt orastumassa ja taimettumassa. Jonkun verran aikaisia kylvöjä joudutaan uusimaan, mikä on harmillista ja aiheuttaa viljelijöille turhia lisäkustannuksia.

Kasvukauden etenemisen arvioidaan olevan tällä hetkellä useimmilla alueilla normaalissa aikataulussa, mutta esimerkiksi Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, osassa Satakuntaa ja Pohjois-Pohjanmaalla 4–7 päivää myöhässä. Kevätkylvöt pyritään saamaan nyt ripeästi loppuun, jotta siementen itämiselle tärkeä kosteus saadaan hyödynnettyä ja kasvu hyvään alkuun. Huolta aiheuttaa jo se, saadaanko valmistuneille kylvöksille sadetta turvaamaan tärkeä alkukehitys ja sadon rakentuminen.

Syysviljat kasvavat voimakkaasti

Syysviljakasvustot näyttävät tällä hetkellä vahvoilta ja reheviltä, ja niiden kasvu on nyt nopeaa. Erityisesti ruis on lähtenyt hyvää kasvuun ja alkaa kohta tulla tähkälle. Syysvehnät ovat paikoin kärsineet yöpakkasista ja lehtien kärjet ovat kellastuneet, mutta nyt sään lämpenemisen myötä nekin ovat alkaneet vihertyä ja kasvu on voimistunut. Myös rikkakasvit lähtivät kasvuun ja pääsivät paikoin isoiksi, ennen kuin torjuntatoimiin voitiin ryhtyä.

Syysöljykasveista osa jouduttiin muokkaamaan maahan heikon kasvun ja yöpakkasten aiheuttamien vioitusten takia. Ne kasvustot, jotka selvisivät talvesta ja kevään yöpakkasista, kukkivat parhaillaan kauniin keltaisina.

Nurmien kasvuun lähtö on ollut keskimäärin hyvää eri puolilla Suomea, eikä isoja talvituhoja ole ilmennyt. Kylmät yöt ja yöpakkaset ovat kuitenkin hidastaneet nurmen kasvua ja ravinteiden ottoa, mikä on näkynyt keltaisuutena ja punertavuutena nurmikasvien lehdissä. Nurmet alkavat jo kaivata vettä aivan eteläistä Suomea lukuun ottamatta, jossa on saatu sateita. Sadonmenetykset ovatkin todennäköisiä, ellei sateita saada pian. Nurmisadon korjuun ennakoidaan alkavan kesäkuun toisella viikolla, mikä on normaalissa aikataulussa.

Syyskasveja samoin kuin nurmia, kuminaa ja osin myös uusia kevätviljakylvöksiä ovat haitanneet tänä keväänä isot hanhiparvet, jotka ovat pysähtyneet muuttomatkallaan ruokailemaan pelloille tavallista pidemmäksi ajaksi kylmän säätyypin takia.

Varhaisperunan ja parsan satokausi on alkanut

Varhaisperunan satokausi on alkanut noin puolitoista viikkoa viime vuosia aikaisemmin. Siten koulujen päättäjäisjuhliin on saatavissa jo hyvin kotimaista varhaisperunaa Lounais-Suomesta, jossa istutukset saatiin käyntiin ennätysaikaisin maaliskuun alussa. Varhaisperunan saatavuus lisääntyy tasaisesti juhannusta kohti. Lisäksi kotimaisen parsan korjuu on alkanut muun muassa Hämeessä ja Satakunnassa. Samoin nippusipulia päästään korjaamaan pian ja varhaiskaalia kesäkuun toisella viikolla. Kolea sää ja matalat yölämpötilat ovat kuitenkin hidastaneet varhaisperunan ja -vihannesten kehitystä jonkin verran, ja harsosuojausta on tarvittu pitkään.

Etelä-Suomessa salaattien, kaalien ja sipulin istutukset ovat edenneet normaalissa aikataulussa. Vihannesten, kuten porkkanan, kylvöt on saatu tehtyä Länsi-Suomessa, mutta muualla porkkanan kylvöt jatkuvat. Tänä vuonna esi-idätetystä siemenestä on saatu tasaisesti taimettuvia kasvustoja. Porkkanalajikkeilla, joilla esi-idätettyä siementä ei ole ollut saatavilla, taimettuminen on ollut hyvin epätasaista, mikä lisää hoitotöitä.

Kasvukausi näyttää monella puutarhakasvilla olevan keskimääräisessä aikataulussa, mutta Itä-Suomessa noin viikon myöhässä. Matalat lämpötilat, paikoitellen ajoittaiset sateet ja maan märkyys ovat hidastaneet kasvuun lähtöä ja kylvö- ja istutustöiden etenemistä. Ahvenanmaalla kevättöitä vihannespelloilla ovat haitanneet kovat tuulet, jotka ovat saaneet pellot pöllyämään tavallista voimakkaammin.

Mansikoita tulossa kasvihuoneista ja tunneleista

Kotimaista mansikkaa on jo saatavissa kevään juhlapöytiin kasvihuoneista ja kasvutunneleista. Poiminnan aloitus vaihtelee eri tunneliviljelmillä. Avomaan mansikkakasvustoissa Etelä-Suomessa on otettu harsoja pois, ja mansikan kukinta on alkanut joillakin lohkoilla. Pohjoisemmassa, Keski- ja Itä-Suomessa on vielä mansikalla harsot päällä. Satoa odotetaan avomaalta kesä–heinäkuun vaihteessa.

Herukat ovat täydessä kukassa Etelä-Suomessa, mutta pohjoisemmassa lehdet ovat vasta avautumassa. Etelässä vadelman nuput ovat avautumassa, ja pensasmustikan kukinnan odotetaan myös alkavan. Marjakasvien talvivauriot eivät ole vielä täysin havaittavissa. Suuria vaurioita ei ole kuitenkaan toistaiseksi tullut esiin. Huhtikuun lopun kovat pakkasyöt ovat paikoin vaurioittaneet herukkaa hallanaroilla lohkoilla Etelä-Suomessa.

Lisätietoja

Kasvutilannekatsaus on laadittu ProAgria-keskusten asiantuntijoiden antamien tietojen pohjalta.

Lisätietoja antavat peltoviljelyn osalta Sari Peltonen, puh. 050 341 4406, sari.peltonen@proagria.fi

ja puutarhakasvien osalta Arto Vuollet, puh. 050 476 1180, arto.vuollet@slf.fi.

Seuraavat tiedotteet julkaistaan torstaisin 12.6. ja 26.6.

Heinäkuussa pidetään tauko, jonka jälkeen julkaistaan tiedote elokuussa 21.8. ja viimeinen syyskuussa 25.9.

Katsaukset ovat luettavissa myös ProAgrian sivuilta.



Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta paikallisilta ProAgria-keskuksilta:

