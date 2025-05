Aluehallitus käsittelee päivätoimintaesitystä sekä psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen yt-neuvottelujen tulosta

Asunnottomuus koskettaa yhä useampaa – uusi hanke tuo ratkaisuja 19.5.2025 15:02:10 EEST | Tiedote

Pirkanmaalla on alkanut Omaan kotiin -hanke, jolla haetaan ratkaisuja pitkäaikaisasunnottomuuden kasvuun. Asunnottomuuden ehkäisemiseen on juuri nyt tarvetta, sillä asunnottomuus on kääntynyt kasvuun sekä Pirkanmaalla että koko maassa.