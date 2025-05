Suomen suosituimpia EU:n maaseuturahoitteisia kuntoportaita juhlittiin Lempäälässä – ”malliesimerkki paikallisen yhteistyön voimasta”

Sääksjärven koulun uusi laajennusrakennus on valmis 31.3.2025 14:13:39 EEST | Tiedote

Sääksjärven koulukeskuksen mittava laajennushanke on valmistunut uudisrakennuksen osalta. Uusi laajennusrakennus koostuu opetustilojen lisäksi liikuntatiloista. Laajennuksen kokonaispinta-ala on reilut 5 000 m². Tilat tulevat esiopetuksen ja alakoulun vuosiluokkien 1-5 oppilaiden käyttöön. Opetus uusissa tiloissa pääsee alkamaan toukokuussa ja koulurakennuksen pihat valmistuvat kesän aikana. ”Innoissamme odotamme koulun aloitusta uusissa tiloissa toukokuussa. Uudessa koulurakennuksessa mahdollistuu koulun pedagogisessa suunnitelmassa asetetut tavoitteet toimintakulttuurin luomisesta, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia, kestävää elämäntapaa sekä yhteisöllisyyttä. Tilaratkaisut ovat monipuolisia ja muuntojoustavia. Lisäksi on otettu huomioon mm. ergonomia, ekologisuus, esteettömyys, akustiset olosuhteet, sisäilman laatu sekä viihtyisyys”, kertoo Sääksjärven alakoulun rehtori Kristiina Marttila. ”Hieno etappi, kun pitkä projekti on lähes valmis ja käyttäjät pääsevät kohta