KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen EU-vaikuttamismatkalle Brysseliin

Parkkonen tapaa Brysselissä muun muassa asunto- ja energiakomissaari Dan Jørgensenin ja hänen kabinettinsa jäseniä. Parkkonen osallistuu tapaamisiin osana Housing Europe -järjestön delegaatiota. KOVA on Housing Europen jäsen ja Parkkonen sen vaalivaliokunnan jäsen. Housing Europe on yleishyödyllisten asuntotoimijoiden eurooppalainen järjestö. Järjestö edustaa 43 000 jäsentä 31 maassa. Jäsenet omistavat noin 25 miljoonaa asuntoa. Jäsenistön asuntokanta muodostaa noin 11 prosenttia koko Euroopan asuntokannasta.

- Pidän erittäin tärkeänä EU-tason vaikuttamista ja siksi KOVAkin on ollut aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä jo pitkään. Nyt kun asuminen ja erityisesti kohtuuhintaisen asuminen ovat EU:n agendalla, myös Suomen ja KOVAn tulee vaikuttaa kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi Euroopassa. Asuntokriisi ja kohtuuhintaisten asuntojen puute on ongelma koko Euroopassa ja se vaatii akuutteja toimia. Odotan erityisellä mielenkiinnolla keskusteluja komissaari Dan Jørgensenin kanssa. Komissaari Jørgensenillä on keskeinen rooli EU:n kohtuuhintaisen asumisen suunnitelman valmistelun linjaamisessa sekä etenkin suunnitelman toimeenpanossa Komission lopputoimikauden aikana. Toivon, että EU-tasolla ryhdytään mahdollisimman nopeasti toimiin, sillä kohtuuhintaisen asumisen edistämisessä riittää tekemistä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.