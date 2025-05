Elän, ymmärtääkseni – mikkeliläisen Ulla-Maija Vänttisen ensimmäinen runokokoelma

Me luomme toisemme -runokokoelma tutkii ihmistä myyttisen maailmankuvan kautta 23.5.2025 08:15:00 EEST | Tiedote

Minna Riikosen runokokoelma Me luomme toisemme on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Rakkaus on jyvä, suurempi kuin sovintojen liitto, räjähtävä asetelma – kukkia, kruunuja, pistimiä, suihkulähteitä... Sinetein leimattu, suljettu. Miksi ymmärtää rakkauden tuulahduksia, virtauksia – alati syvenevää laajuutta, persoonat kokoavaa, massoittavaa niittyä, tuotekehittelyä, modernia peltoa. Geneettistä, huimaavaa sirinää. Minna Riikosen (s. 1962) esikoiskokoelma Merienkeli ilmestyi 2002. Merienkeli sukelsi kollektiivisen alitajunnan vedenalaisiin kuviin. Me luomme toisemme jatkaa samaa tematiikkaa tutkimalla ihmistä myyttisen maailmankuvan kautta arkkityyppisinä hahmoina. RIIKONEN, MINNA : Me luomme toisemme 74 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524171069 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut p