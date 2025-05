Lehmät kesälaitumelle ja koululaisten kevätpäivät Muhoksella

Koulutuskuntayhtymä OSAOn lehmät lasketaan kesälaitumelle ti 27.5. klo 11.00 Muhoksen Matokorvessa (Matokorventie 175).

OSAOn Muhoksen yksikössä pidetään myös 8.-luokkalaisten kevätpäivät tiistaina ja keskiviikkona 27. – 28.5.2025 klo 9 – 15 osoitteessa Kirkkotie 1, 91500 Muhos. Päiville on ilmoittautunut noin 1 350 koululaista Oulun seudun kouluista.

Kevätpäivät ovat mainio tapa viettää lukuvuoden viimeisiä koulupäiviä. Tapahtumassa koululaiset voivat:

tutustua maatalous- ja metsäkoneisiin

harjoitella traktorisimulaattorilla ja metsäkonesimulaattoreilla

tutustua koulutilan eläimiin, arvuutella eri puulajeja ja laskea vuosirenkaita

nähdä robottinavetta toiminnassa ja lehmien laitumelle lasku tiistaina klo 11

frisbee-golfata, bongata lintuja ja kasveja, pelata pihapelejä

tutustua Muhoksen yksikön koulutustarjontaan

paistaa makkaraa rantanuotiolla, ja nauttia kahvia, mehua ja pullaa

arpoa tulevaisuuden ammatti onnenpyöräradalla

laulaa karaokekämpässä

osallistua tietokilpailuun ja voittaa hyviä palkintoja

tehdä oman korun korutyöpajassa

seurata vasikoiden kauneuskilpailua

esillä on myös autoja ja kaksipyöräisiä menopelejä

Tapahtumassa on esillä Valtteri Huhtahaaran valokuvista koostettu Life is Life in OSAO Muhos -näyttely.

OSAOn Muhoksen yksikköön keskittyy OSAOn eläimiin ja maatalouteen liittyvät koulutukset. Näiden rinnalla tarjonnassa on myös metsä-, auto- ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opiskelijoita on noin 350 ja henkilökuntaa 50.