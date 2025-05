Espoon RKP on jakanut luottamuspaikat alkavalle valtuustokaudelle

RKP:n paikkajako Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on valmis 21.5.2025 11:00:10 EEST | Tiedote

RKP:n valtuustoryhmä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on hyväksynyt ryhmän paikkajaon. Jaossa on otettu huomioon sukupuolten välinen tasapaino, henkilö-äänet ja alueellinen edustus. Lisäksi ryhmä on valinnut ryhmän puheenjohtajaksi Otto Andersson (Loviisa), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Elin Blomqvist-Valtonen (Porvoo) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Christoffer Hällfors (Sipoo).