Omatiimimalli tarvitsee toimintaterapeutin

Perusterveydenhuollon omatiimimalli on ollut viime aikoina paljon esillä, kun on pohdittu, miten hoidon jatkuvuutta voidaan parantaa. Mallia suunnitellaan ja toteutetaan parhaillaan monilla hyvinvointialueilla. TOI peräänkuuluttaa, että myös toimintaterapeutin tulee kuulua tiimiin.

Perusterveydenhuollossa asioi paljon esimerkiksi työelämän ulkopuolella olevia aikuisia. Heistä moni tarvitsee paljon palveluja. Aina palvelutarve ei johdu sairaudesta vaan esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvistä toimintakyvyn muutoksista. Toimintaterapeutilla on ainutlaatuinen ja laaja näkökulma siihen, mitkä tekijät mahdollistavat ja estävät esimerkiksi yksilön työelämään osallistumisen.

– Jotta perusterveydenhuollossa asioivien ihmisten todellinen palvelutarve tunnistetaan ja siihen voidaan tehokkaasti vastata, on välttämätöntä, että moniammatillisessa tiimissä on kiinteästi mukana myös toimintaterapeutti. Tämä vaatii lisäresursointia sote-keskusten toimintaterapiapalveluihin. Muutoin on vaarana, että ihmisten toimintakyvyn muutoksia ei tunnisteta eivätkä ihmiset saa tarvitsemaansa tukea, TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman painottaa.

TOI huomauttaa, että tällä hetkellä sote-keskuksissa työskentelee toimintaterapeutteja vaihtelevasti.

– Kentällä on yleisesti kokemus siitä, että monen aikuisen toimintakyvyn muutokset ja kuntoutustarve jäävät tällä hetkellä huomaamatta, koska perusterveydenhuollossa ei aina tunnisteta oikea-aikaisesti toimintaterapian tarvetta. Tähän vaikuttaa myös se, että toimintaterapeuttiresurssi on riittämätön. Kuitenkin ihmisten arjen sujuvuuteen ja esimerkiksi muuttuneeseen työkykyyn voidaan usein merkittävästi vaikuttaa juuri toimintaterapian keinoin.

Kun panostetaan perusterveydenhuoltoon ja oikea-aikaiseen kuntoutukseen, panostetaan käytännössä samalla ennaltaehkäisyyn.

– Kyse on välttämättömästä panostuksesta ihmisten toimintakykyyn ja sitä kautta yhteiskuntamme kantokyvyn turvaamiseen, Wikman muistuttaa.