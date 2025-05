Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi on valittu Susanna Huovinen

Päätökseen vaikutti Huovisen monipuolinen esihenkilö- ja johtamiskokemus sekä vahva hyvinvointipolitiikan osaaminen.

– Olen todella iloinen ja kiitollinen saamastani luottamuksesta. Kuntaliiton varatoimitusjohtajan tehtävä on erittäin kiinnostava näköalapaikka suomalaisten kuntien, kaupunkien ja alueiden toimintaan, vastavalittu varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen toteaa.

Susanna Huovinen johtaa Hyvinvointi- ja sivistys -yksikköä sekä vaikuttaa ja ohjaa Kuntaliiton edunvalvontaa, kehittämistä, neuvontapalveluja ja tietopalveluja.

Huovinen korostaa, että varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön teemat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä. Kunnissa ja kaupungeissa rakennetaan koko Suomen osaamista, kasvua ja hyvinvointia.

– Myös kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin kaivataan selkeyttä. Haluan olla omalla kokemuksellani ja verkostoillani tässä työssä vahvasti mukana.

Susanna Huovinen toimii tällä hetkellä valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä, joka vastaa muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnan ja rahoituksen ohjauksesta. Koulutukseltaan Huovinen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut sekä kansanedustajana että valtioneuvoston jäsenenä. Huovisella on työ- ja luottamustehtävien kautta vahva kokemus hyvinvointitehtävistä.

Varatoimitusjohtajan tehtävä on vapautumassa, sillä nykyinen varatoimitusjohtaja Hanna Tainio on jäämässä eläkkeelle. Tehtävä on määräaikainen ja kestää seitsemän vuotta.

Toimitusjohtaja Minna Karhunen ja varatoimitusjohtaja Timo Reina jatkavat tehtävissään

Kuntaliiton hallitus päätti samassa kokouksessa jatkaa nykyisen toimitusjohtaja Minna Karhusen ja varatoimitusjohtaja Timo Reinan toimikausia. Timo Reinan toimikausi oli päättymässä kesäkuun 2025 lopussa ja Minna Karhusen tammikuussa 2026. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät kestävät seitsemän vuotta.

Minna Karhunen johtaa Kuntaliittoa ja Kuntaliitto-konsernia sekä vastaa Kuntaliiton edunvalvonnasta, valtio-kuntasuhteista, kunta- ja kaupunkipolitiikasta, ruotsinkielisistä ja kansainvälisistä asioista ja viestinnästä.

Timo Reina johtaa Elinvoima ja talous -yksikköä sekä vaikuttaa ja ohjaa Kuntaliiton edunvalvontaa, kehittämistä, neuvontapalveluja ja tietopalveluja.

