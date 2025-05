Tulevaisuuden osaajat tarvitsevat liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen näkökulman yhdistämistä

Yhteiskunnallinen yrittäjyys kiinnostaa erityisesti nuoria, mutta sitä on hankala opiskella Suomessa, koska opintotarjontaa on vähän. Kansainvälinen Open Business for Community Development -hanke kehitti avoimia verkkokursseja, joilla kuka tahansa voi ottaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden salat haltuun.