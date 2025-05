Vuoden ilmastokunta 2025 on Vaasa

Pohjolan energiapääkaupunkina tunnetun Vaasan strategiassa yksi kolmesta päätavoitteesta on olla hiilineutraali 2020-luvulla. Tähän mennessä Vaasa on vähentänyt kasvihuonepäästöjä 54 prosenttia vuodesta 1990. Vaasa on valittu myös European Green Leaf -palkinnon voittajaksi vuodelle 2026.

Vaasassa toimii Pohjoismaiden merkittävin energia-alan yritysklusteri EnergyVaasa. Yli 180 yrityksen ja tutkimusorganisaation klusteri kehittää uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja vähähiilisten teknologioiden innovaatioita.

– Ilmastotyö on meille osa arkea. Teemme sitä monella tasolla, yhdessä asukkaiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Vaasalaisia yhdistää usko siihen, että muutamme maailmaa, ja se tekee meidät onnellisiksi, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaasan kaupungin ilmastotyö perustuu vahvaan yhteistyöhön yritysten, korkeakoulujen ja asukkaiden kanssa. Tuore ilmastositoumushaaste Vaasa Climate Commitment tiivistää yhteistyötä. Mukana ovat muun muassa Wärtsilä, VEO, ABB, Westenergy ja Vaasan satama.

Vaasan suurimpia päästölähteitä ovat liikenne ja kaukolämpö. Kaukolämmön päästöjä suunnitellaan leikattavan muun muassa laajentamalla lämpövarastoa. Kaupunki kehittää aktiivisesti pyörätieverkostoa, ja käynnissä on Pyörätiet hiilinieluna -hanke. Talvella liikkuvien määrä on kasvanut merkittävästi, kun kävely- ja pyöräilyväylien talvikunnossapitoa on tehostettu. Kunnossapidon laatua seurataan aktiivisesti. Julkisen liikenteen käyttömäärät ovat kasvussa.

Sodankylä palkitaan kunniamaininnalla tuloksellisesta ilmastotyön aloituksesta



Sodankylän kunta liittyi ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostoon vuonna 2022 ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuonna 2023. Lyhyessä ajassa kunta on saavuttanut energiansäästön kokonaistavoitteestaan jo yli puolet.

Sodankylässä on parannettu rakennusten ja katuvalaistuksen energiatehokkuutta, järjestetty paljon ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia ja työpajoja, tuettu kaivoskoneiden sähköistämishankkeita ja perustettu nuorten ilmastotiimi Sodankylä Climate Crew.

– Sodankylä lähti rohkeasti ja päättäväisesti tekemään ilmastotyötä kuntalaisten ja yritysten parhaaksi. Kiitos sidosryhmille, ilman heitä emme olisi näin hyvässä alussa, sanoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Fisu-verkostolle kunniamaininta



Toinen kunniamaininta myönnettiin Fisu-verkostolle (Finnish Sustainable Communities) ilmastotyön tukemisesta. Fisu on Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan koordinoima 13 edelläkävijäkunnan verkosto, joka tavoittelee päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Verkoston vahvuuksiin kuuluu kokonaisvaltainen ote ekologiseen kestävyyteen sekä kuntalähtöinen kehittäminen. Viime vuosina verkosto on edistänyt ilmasto- ja talousjohtamisen integroimista sekä kehittänyt ilmastotyön tiedolla johtamista.