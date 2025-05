Oilonille uusi toimitusjohtaja

Oilon Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Riku Kytömäki, joka aloittaa tehtävässään 1.6.2025. Nykyinen toimitusjohtaja DI Tero Tulokas jatkaa tehtävässään toukokuun loppuun asti ja siirtyy sen jälkeen Senior advisor -​rooliin määräajaksi.

Tero Tulokas on työskennellyt Oilonin palveluksessa vuodesta 2008 ja toimitusjohtajan tehtävässä vuodesta 2017. Hänen johdollaan yhtiö on kasvanut ja kansainvälistynyt merkittävästi. Tulokkaalla on ollut keskeinen rooli myös johtavan ympäristöteknologian kehittämisessä. Oilon on hänen aikanaan saavuttanut vahvan aseman globaaleilla markkinoilla sekä teollisten poltin- että lämpöpumppuratkaisujen toimittajana.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén ja varapuheenjohtaja Päivi Leiwo kiittävät Tulokasta lämpimästi hänen merkittävästä panoksestaan yhtiön kehittämisessä. Heidän mukaansa Tulokas on ollut toimitusjohtajana poikkeuksellisen osaava ja dynaaminen johtaja, joka on nauttinut hallituksen ja omistajien täyttä luottamusta. Hänen rakentamalleen perustalle on hyvä jatkaa yhtiön kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Tero Tulokas toteaa: ”Olen saanut työskennellä Oilonilla useissa rooleissa ja toimia sen toimitusjohtajana yli 15 vuotta. Mahdollisuus kehittää ympäristöystävällistä energiateknologiaa on ollut minulle tärkeä motivaation lähde. Yhteistyö osaavien kollegoiden, liikekumppaneiden ja asiakkaiden kanssa on tuonut työhöni paljon iloa. Nyt on kuitenkin oikea aika uudistua ja antaa tilaa uudelle johtajalle. Luovutan toimitusjohtajan tehtävät luottavaisin mielin Riku Kytömäelle, jonka laaja kokemus teollisesta liiketoiminnasta tukee Oilonin kasvua ja kehitystä myös tulevaisuudessa.”

Forsén ja Leiwo ovat erittäin tyytyväisiä, että Riku Kytömäki ottaa vastaan Oilonin toimitusjohtajuuden. Forsénin ja Leiwon mukaan Kytömäen laaja kansainvälinen kokemus – niin Exel Composites Oyj:n pitkäaikaisena toimitusjohtajana kuin aiemmissa johtotehtävissä ABB:llä – tarjoaa erinomaiset lähtökohdat Oilon Group Oy:n liiketoimintojen kehittämiselle ja uudistamiselle.

”Oilonilla on vahva teknologiaosaaminen, pitkä ja menestyksekäs historia sekä erinomaiset mahdollisuudet kasvuun ja kansainvälistymiseen globaaleja megatrendejä hyödyntäen. Odotan innolla, että pääsen yhdessä Oilonin osaavan tiimin kanssa viemään yritystä eteenpäin seuraavaan vaiheeseen”, sanoo Riku Kytömäki.