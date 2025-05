Schneider Electricin ilmaeristeiset PIX Active -keskijännitekojeistot nyt saatavilla Suomessa

Schneider Electricin PIX Active 12 ja 24 kV:n keskijännitekojeistot on suunniteltu ensisijaiseen sähkönjakeluun.

Sisäänrakennetut digitaaliset liitettävyysominaisuudet, joustava ympärivuorokautinen etäkäyttö ja kunnonvalvonta-anturit helpottavat päivittäistä käyttöä ja huoltoa.

PIX Active on SF₆-vapaa ratkaisu, jossa käytetään eristämiseen ilma- ja tyhjiötekniikkaa.

Laitteisto soveltuu monenlaisiin käyttöympäristöihin, esimerkiksi sähköverkkoihin, raskaaseen teollisuuteen, energia-, vesi- ja jätehuoltolaitoksiin, datakeskuksiin ja liikerakennuksiin.

Energianhallinnan ja automaation edelläkävijä Schneider Electric on lanseerannut PIX Active 12 ja 24 kV:n ilmaeristeiset keskijännitekojeistot Suomen markkinoille. PIX Active on älykäs ja modulaarinen vaihtoehto sähkönjakeluun. Siinä on useita innovatiivisia ratkaisuja, kuten sisäänrakennettu IoT-liitettävyys ja kattava etävalvonta laitteiston kunnon seurantaan.

PIX Active täyttää tiukimmatkin turvallisuusstandardit. Suojausjärjestelmät on integroitu laitteistoon, ja reaaliaikaiset valvontaominaisuudet auttavat minimoimaan seisokkiajat ja turvaamaan kriittiset toiminnot.

– Joustava ympärivuorokautinen kunnonvalvontajärjestelmä varmistaa, että jokapäiväinen käyttö ja kunnossapito on vaivatonta ja turvallista, kertoo tuotepäällikkö Irina Kuznetsova Schneider Electriciltä.

Kestävä ja käyttäjäystävällinen ratkaisu

Schneider Electric on sitoutunut vastuullisuuteen toiminnassaan ja ratkaisuissaan. Myös PIX-sarjassa on käytetty ympäristöystävällistä ja energiatehokasta tekniikkaa. PIX Active -keskijännitekojeisto on SF₆-vapaa ratkaisu, jossa hyödynnetään ilmaeristystä ja tyhjiötekniikkaa.

– PIX-sarjassa käytetään myös vähäpäästöistä terästä, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät valmistusvaiheessa 24 prosenttia. PIX Active on suunniteltu minimoimaan laitteiston hiilijalanjälki ja energiankulutus. Laitteisto valmistetaan Euroopan unionin alueella sijaitsevassa hiilineutraalissa tuotantolaitoksessa, joka toimii 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla, Kuznetsova kertoo.

PIX-kytkinlaitteiden suunnittelussa käyttäjäkokemus on keskiössä, mikä näkyy muun muassa intuitiivisessa käyttöliittymässä. Modulaarisen rakenteen ansiosta kojeisto on helppo asentaa ja integroida muihin järjestelmiin. Myös ylläpito on vaivatonta, sillä digitaaliset ominaisuudet helpottavat etävalvontaa ja -ohjausta. Käyttäjät voivat seurata järjestelmän suorituskykyä reaaliaikaisesti.

Schneider Electricin PIX Active -keskijännitekojeistot on suunniteltu monenlaisiin toimintaympäristöihin raskaasta teollisuudesta datakeskuksiin ja liikerakennuksiin. Niiden poikkeuksellinen monipuolisuus ja mukautuvuus tekevät niistä toimivan valinnan sähköinfrastruktuurin nykyaikaistamiseen. Ratkaisu auttaa pysymään alan kehittyvien standardien ja määräysten tasalla.

PIX-keskijännitekojeiston ominaisuudet:

SF₆-vapaa ilmaeristeinen kytkinkojeisto tyhjiökatkaisijalla

Digitaaliset valmiudet: integroidut anturit reaaliaikaiseen seurantaan ja IoT-liitettävyys

Digitaaliset suojaus- ja ohjauslaitteet

Suunniteltu ja testattu kestämään sisäisen valokaaren voimakkaatkin kuormat

Standardin IEC 62271-200 mukainen

Nimellisjännite: 12 ja 24 kV

Virtakiskojärjestelmä: yksittäinen

Nimellisvirta: enintään 4 000 A 12 kV:n jännitteellä ja enintään 3 150 A 24 kV:n jännitteellä

Käyttölämpötila-alue: -5 °C … +40 °C

Hyödyntää innovatiivisesti vähähiilistä terästä

Laitteiston ympäristöprofiili: https://www.se.com/fi/fi/download/document/ENVPEP2404024EN/

Tutustu videoon PIX Active -keskijännitekytkimistä: https://www.youtube.com/watch?v=JbRRixgjugc

