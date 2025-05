Uusi tapa antaa palautetta – olethan antanut luvan tekstiviestimuistutuksiin

Tähän mennessä palautetta on voinut antaa verkkosivujen lomakkeiden kautta, suullisesti asiointiyksikköön, toimipaikkojen palauteautomaateilla ja QR-koodeilla.

– Toivomme, että tekstiviestimuistutus lisää palautteita. Niiden avulla voimme kehittää palveluitamme ja näin kehut sekä kiitokset löytävät oikeaan osoitteeseen, sanoo asiakaspalvelupäällikkö Sari West.

Tekstiviestimuistutus palautteesta lähetetään vastaanottoa seuraavana päivänä kello 12 jälkeen. Viestin lähettäjänä näkyy OVPH ja sen mukana tulevaa linkkiä on turvallista painaa.

– Linkki vie palautekanavaamme Roiduun. Palaute annetaan anonyymisti ja se ohjautuu suoraan yksikköön, jossa asiakas on käynyt, West selventää.

Anna lupa muistutusviestien lähettämiseen ja tarkista numerosi

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä avautui Kansalaisen terveyspalvelu, jossa voi tarkastella omia tietoja, varata aikoja ja vastata ammattilaisen viesteihin. Palvelussa voi myös antaa luvan tekstiviestien lähettämiseen.

Palautteisiin liittyviä muistutuksia lähetetään niille 18 vuotta täyttäneille, jotka ovat antaneet Kansalaisen terveyspalvelussa luvan lähettää muistutuksia. Viesti lähetetään sillä kielellä, joka asiakkaan tietoihin on kirjattu.

– Jos äidinkieleksi on merkitty muu kuin ruotsi tai suomi, lähetetään viesti englanniksi. Mikäli saa viestin eri kielellä kuin toivoo, voi tästä ilmoittaa yksikköön, jossa on viimeksi asioinut, ohjeistaa West.

Omista tiedoista on hyvä varmistaa, että puhelinnumero on oikein. Viestiä ei lähetetä, jos henkilöllä on turvakielto, tietoihin on merkitty useita puhelinnumeroita tai kyseessä on jatkokäynti 30 päivän sisällä edellisestä.

Palauteviestit otetaan käyttöön asteittain

Tekstiviestipalautteet otetaan käyttöön yksiköissä asteittain. Jos et saa viestiä, vaikka olet antanut luvan ja tarkistanut numerosi, viestejä ei ole vielä otettu käyttöön käyntiyksikössäsi.

– Ensimmäisenä viestit otetaan käyttöön suun terveydenhuollossa, hoitajan ja lääkärin vastaanotoilla sekä diabetesyksikössä, kertoo Sari West.

Jatkossakin palautetta on mahdollista antaa verkkosivujen kautta, suullisesti suoraan yksikköön ja osassa toimipaikoissa myös palauteautomaateilla. Palautelomakkeeseen pääsee helposti myös toimipaikoista löytyvien QR-koodien avulla.