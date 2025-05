Pitääkö matkatuliaiset tullata? Tutustu Tullin ohjeisiin

Kun saapuu Suomeen EU:n ulkopuolelta, voi joutua maksamaan veroja ja tullimaksua tavaroista, joita on ostanut tai saanut ulkomailta. Tietyissä tilanteissa voi tuoda tavaroita ilman veroja ja maksuja. Tällöin tavaroiden arvo saa olla yhteensä enintään 430 tai 300 euroa. Lisäksi tavarat täytyy tuoda Suomeen itse henkilökohtaisissa matkatavaroissa.

Arvoraja riippuu matkustustavasta:

Jos saapuu Suomeen lentokoneella tai laivalla , saa tuoda mukanaan tavaroita enintään 430 eurolla ilman veroja ja tullimaksua.

, saa tuoda mukanaan tavaroita ilman veroja ja tullimaksua. Jos saapuu Suomeen autolla, linja-autolla tai junalla, saa tuoda mukanaan tavaroita enintään 300 eurolla ilman veroja ja tullimaksua. Tämä koskee myös tilanteita, joissa saapuu Suomeen huviveneellä tai huvikäytössä olevalla lentokoneella.

Näihin arvorajoihin ei lasketa mukaan alkoholia, tupakkaa ja polttoainetta, vaan niiden tuonnille on omat rajoitukset. On myös tavaroita, joita ei saa tuoda Suomeen lainkaan. Esimerkiksi lihatuotteita ei saa tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta.

Kun saapuu Suomeen, täytyy tullissa osata valita oikea kaista

Kun saapuu Suomeen, täytyy tullissa valita vihreä, sininen tai punainen kaista. Kaistan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Jos valitsee vihreän tai sinisen kaistan ja tullitarkastuksessa löydetään kiellettyjä tavaroita, Tulli voi ottaa tavarat haltuun tai takavarikoida ne. Tavaroista voi joutua maksamaan kaksinkertaisen veron, tai matkustajaa voidaan epäillä tullirikoksesta.

Jos maahantulopaikassa ei ole kaistoja, tavarat ilmoitetaan tarvittaessa Tullille jollain muulla tavalla.

Vihreä kaista valitaan , jos mukana ei ole tullattavia tavaroita tai muuta ilmoitettavaa Tullille.

, jos mukana ei ole tullattavia tavaroita tai muuta ilmoitettavaa Tullille. Punainen kaista valitaan, jos mukana on tavaroita, jotka pitää tullata tai ilmoittaa, tai jos on jotain kysyttävää Tullilta.

valitaan, jos mukana on tavaroita, jotka pitää tullata tai ilmoittaa, tai jos on jotain kysyttävää Tullilta. Sininen kaista valitaan, jos saapuu EU-maasta lentokoneella eikä ole tullattavia tavaroita.

”Jos matkailija on epävarma, hän voi aina valita punaisen kaistan ja kysyä neuvoa Tullin työntekijöiltä”, vinkkaa tulliylitarkastaja Annika Salokannel.

Mitä matkailijan pitää huomioida ulkomaille lähtiessä?

Kun lähtee Suomesta ulkomaille, tavaroille ei yleensä ole vientirajoituksia ja niistä ei yleensä tarvitse ilmoittaa Suomen tullille. Huomioitavaa kuitenkin on, että Venäjälle vietävissä tavaroissa on rajoituksia pakotteiden takia. Lisäksi on tiettyjä muita tilanteita, joissa on tarpeen valmistautua jo ennen kuin lähtee Suomesta. Näin on esimerkiksi silloin, jos matkustaa lemmikin kanssa ja jos matkatavaroissa on lääkkeitä tai käteistä rahaa 10 000 euroa tai enemmän.

Eri mailla voi olla erilaisia rajoituksia, mitä tavaroita kyseiseen maahan saa tuoda.

”Kun lähtee matkalle, kannattaa selvittää matkakohteen rajoitukset etukäteen esimerkiksi suurlähetystöstä tai kohdemaan viranomaisilta. Suomen tullilla ei ole tietoa muiden maiden rajoituksista”, muistuttaa Salokannel.

