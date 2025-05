Omaishoidossa hyötyä uusista käytännöistä – kinestetiikka tukee sujuvampaa hoitoa

Kinestetiikan kurssille osallistuneet omaishoitajat ja -hoidettavat kokivat hyötyä erityisesti silloin, kun he sovelsivat oppimiaan käytäntöjä kotonaan. Kurssi ei parantanut ainoastaan omaishoitajan avustamisosaamista, vaan myös vahvisti yhteistyötä omaishoitajan ja hoidettavan välillä, sovittujen toimintatapojen noudattamista, sosiaalista toimivuutta ja tuki omaishoidettavien omaa aktiivisuutta avustustilanteissa.

”Omaishoidon onnistuminen kotona edellyttää, että omaishoitajilla ja -hoidettavilla on käytännön keinoja selviytyä kuormittavista tilanteista, esimerkiksi siirtymisten avustamisesta. Kinestetiikan avulla voidaan lisätä molempien osapuolten toimijuutta”, fysioterapeutti (ylempi AMK) Anne Haapala sanoo. Hän väittelee koulutuksen hyödyistä 28. toukokuuta Oulun yliopistossa.

Omaishoitajat harjoittelivat väitöstutkimuksessa toteutetulla kinestetiikan kurssilla avustamistilanteissa toimimista ja sovelsivat oppimaansa harjoittelemalla tilanteita, joissa omaishoidettavalla oli normaalia heikompi toimintakyky. Vastaavasti omaishoidettavat harjoittelivat olemaan aktiivisia avustustilanteissa ja saivat niistä onnistumisen kokemuksia.

Kinestetiikan kurssi painotti yhteistä harjoittelua hoitajien ja hoidettavien välillä. Tämä vahvisti paitsi taitoja myös keskinäistä vuorovaikutusta ja kokemusta onnistumisesta. Kehittämiskohteiksi todettiin koulutuksen saavutettavuus, aikataulutus ja opetusmenetelmät.

Tutkimuksen keskeiset löydökset osoittavat, että omaishoidon prosesseja tulisi kehittää siten, että kaikilla omaishoitajilla olisi tarvittavat tiedot ja taidot.

Tulokset ovat yhteiskunnallisesti ajankohtaisia, kun omaishoidon merkitys, mutta myös tuen ja koulutuksen tarve kasvavat. Anne Haapalan mukaan koulutusten saavutettavuuden parantaminen voisi olla yksi askel kohti kestävämpää kotona asumisen mallia. Hän pitää tärkeänä, että omaishoitajilla olisi mahdollisuus osallistua kinestetiikkakoulutuksiin koko omaishoitajauran ajan.

Väitöstutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja liittyy laajempaan keskusteluun siitä, miten ikääntyvää väestöä voidaan tukea kotona.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Olvi-säätiö, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry, Oulun yliopiston apuraharahasto, Tauno Tönningin säätiö, Oulun yliopiston tukisäätiö ja Anja Mäntylän rahasto.

Kinestetiikan kursseja järjestää Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

Tutustu väitöskirjaan

Fysioterapeutti (ylempi AMK) Anne Haapala väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 28.5.2025. Tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Kinestetiikan koulutusintervention hyödyt omaishoitajille ja hoidettaville kotikontekstissa (The benefits of a training intervention in kinaesthetics for family caregivers and care recipients in the home context). Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Clas-Håkan Nygård Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Arto Reiman. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa LO124 klo 12. Väitöstä voi seurata etäyhteyksin.