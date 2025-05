Suomi avaa naisten amerikkalaisen jalkapallon EM-sarjan kotikentällä Myyrmäessä

Euroopan mestaruudesta taistelevat neljä maanosan huippujoukkuetta: Suomi, Saksa, Espanja ja Iso-Britannia. Turnaus pelataan sarjamuotoisesti: kukin joukkue kohtaa toisensa kerran. Runkosarjan kaksi parasta etenevät loppuotteluun, ja kolmanneksi ja neljänneksi sijoittuneet pelaavat pronssiottelussa.

Suomi aloittaa urakkansa sunnuntaina kohtaamalla Saksan Vantaalla pelattavassa ottelussa. Toinen ottelu pelataan elokuun lopulla vieraskentällä Iso-Britanniaa vastaan, ja runkosarjan päätösottelu Espanjaa vastaan on vuorossa toukokuussa 2026.

Suomi voitti edellisen kohtaamisen päivälleen vuosi sitten

Suomi ja Saksa kohtasivat edellisen kerran 25.5.2024 samalla Myyrmäen stadionilla. Tuolloin Suomen naiset olivat parempia lukemin 20-7. Suomi ja Saksa ovat kohdanneet maaotteluissa aiemmin yhteensä neljä kertaa ja Suomi on voittanut peleistä kolme.

Päävalmentaja Samu Juppo odottaa sunnuntaille tiukkaa peliä:

”Saksa on meille tuttu vastusta viime vuoden EM-ottelusta. Saksalla on vahva hyökkäys, joka pystyy tekemään isoja pelejä, joten ne meidän täytyy pystyä ottamaan puolustuksen puolella pois. Saksan puolustus on vastaavasti hyvin liikkuva puolustus ja erityisesti viime vuonna meitä vastaan he pelasivat vahvaa heittopuolustusta. Jotta ottelu päättyy meille voittoisasti, niin meidän tulee pystyä pelaamaan ilman virheitä. Sunnuntaina meillä on kentällä nälkäinen Suomi, joten kentällä tullaan kyllä näkemään sitä kuuluisaa perkelettä.”

Naisten maajoukkue on saavuttanut mitalin jokaisessa aiemmassa EM-turnauksessa ja voittanut mestaruuden vuosina 2015 ja 2019. Edellisessä, kesällä 2024 päättyneessä turnauksessa Suomi sijoittui kolmanneksi, kun Espanja vei ensimmäisen EM-kultansa.

Tiedot ottelusta: