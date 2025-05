Miten EU-hankkeet edistävät elinvoimaa – mitä päijäthämäläiset niistä hyötyvät?

Vaikka tunnustus mairitteleekin, juhlahumun keskellä heräsi heti into nostaa rima vieläkin korkeammalle, kertoo kehittämisjohtaja Juha Hertsi . Kansallisen menestymisen lisäksi haluamme menestyä myös Euroopassa eri alueiden kanssa.

Tervetuloa vaikka kaikkiin kolmeen webinaariin, joissa on seuraavat teemat:

Kaikissa kolmessa webinaarissa on aluksi lyhyt esittely Interreg Europe -hankkeista yleisesti. Kuulemme nykyisten hankkeiden tavoitteista, mitä konkreettisia hyötyjä ne tuovat alueellemme, mitä sidosryhmiä on mukana ja millaisia käytännön kehittämistoimia on meneillään, kuvailee tilaisuuksien sisältöjä projektikoordinaattori Sanna Tuominen.

Vaikka jokainen näistä webinaareista kestää vain tunnin, on aikaa varattu myös keskustelulle. Kaikki te, joita kiinnostaa mitä hyviä käytäntöjä hankkeilla on tarjota päijäthämäläisille toimijoille tai kiinnostaa mahdollisuus hakea rahoitusta myöhemmin, tulkaa mukaan kuulolle ja keskustelemaan..