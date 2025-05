Tulevaisuuslautakunta päätti perusteet mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotiin annettavien ja asumispalvelujen myöntämiseen

Perusteet mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotiin annettavien ja asumispalvelujen myöntämiselle tulevat voimaan 1.9.2025 alkaen.



Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia kotiin annettavia palveluja ovat muun muassa ohjaajapalvelu ja asumiskuntoutus. Asumispalveluja ovat tilapäinen asuminen, tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ohjaajapalvelut ja asumiskuntoutus tukevat toimintakykyä ja vahvistavat oman elämän hallintaa

Ohjaajapalvelua myönnetään mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, jotka tarvitsevat apua itsenäisessä asumisessa tai siihen siirtymisessä sekä oman elämän hallinnassa. Asiakkaat voivat olla asunnottomuusuhan alla tai syrjäytymisvaarassa. Palvelu on asiakkaalle vapaaehtoista.



Kodissa annettavan ohjauksen, tuen määrä ja tuen kesto kartoitetaan ja suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle. Ohjaus voi toteutua asiakkaan kotona tai kodin ulkopuolella sekä etäkontaktein. Ohjausta toteutetaan arkipäivisin kello 8–16 aikana.



Asumiskuntoutusta myönnetään mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat kuntoutusta ja palvelutarpeen arviointia sopivien palveluiden kartoittamiseksi. Palvelu on määräaikaista ja sitä myönnetään enintään 3 kuukaudeksi kerrallaan.



Asumiskuntoutuksessa asiakasta kuntoutetaan ja kriisiytynyttä elämäntilannetta pyritään vakauttamaan. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistaminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ja asumiseen tarvittavan tuen arvioiminen.

Monipuoliset asumispalvelut asiakkaan tilanteen mukaan

Sosiaalihuoltolain mukaista tilapäistä asumista järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat asumisensa järjestämisessä lyhytaikaista ja kiireellistä apua. Kiireellinen syy voi olla esimerkiksi asunnottomuus tai asuinhuoneiston asumiskelvottomuus ja asiakas ei saa järjestettyä asumistaan muulla tavoin. Tilapäistä asumista voidaan myöntää esimerkiksi kriisiasuntoihin ja Oulun Kenttätien palvelukeskukseen. Tilapäinen asuminen ei edellytä päihteettömyyttä.



Sosiaalihuoltolain mukaista lyhytaikaista asumista myönnetään intervallijaksoina asiakkaille, jotka tarvitsevat apua psyykkisen vointinsa vakauttamiseksi. Asuminen tapahtuu asumiskuntoutusyksikössä. Intervallijaksot kestävät kahdesta viiteen vuorokautta. Intervallijaksoja voidaan myöntää lisäksi yksinasuville ECT-hoitoa saaville asiakkaille, jotka tarvitsevat hoidon jälkeen yöaikaisen seurannan.



Sosiaalihuoltolain mukaista tuettua asumista myönnetään mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, jotka tarvitsevat apua itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuettuun asumiseen kuuluu myös sosiaaliohjaus. Palvelua saavalla asiakkaalla on toimintakykyyn vaikuttava psyykkinen sairaus tai todettu päihdeongelma, joka vaikuttaa asiakkaan pärjäämiseen arjessa. Tuettua asumista järjestetään omaan kotiin tai tukiasuntoon tuntiperusteisesti ja vuorokausiperusteisesti.



Sosiaalihuoltolain mukaista ympärivuorokautista palveluasumista myönnetään asiakkaalle, joka tarvitsee päivittäin jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa. Ympärivuorokautista palveluasumista voidaan myöntää mielenterveys- ja päihdeasiakkaille ja aktiivisesti päihteitä käyttäville ympärivuorokautisena palveluasumisena ja vaativana ympärivuorokautisena palveluasumisena, kun muut asumisen muodot eivät ole soveltuvia. Palvelu myönnetään määräaikaisesti. Tavoitteena on, että asiakas siirtyy keveämmin tuettuun palveluun, kun asiakkaan kuntoutuminen edistyy.



Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotiin annettavien ja asumispalvelujen myöntämisen perusteet löytyvät kokonaisuudessaan täältä: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaisten kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden myöntämisen perusteet 1.9.2025 alkaen

Oikaisuvaatimus hoitotarvikejakelusta hylättiin, kriteereitä päivitetään kesäkuussa

Tulevaisuuslautakunta käsitteli kokouksessaan myös oikaisuvaatimusta, joka oli tehty Pohteen hoitotarvikepalvelun kriteereistä. Lautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.



Hoitotarvikejakelun kriteerit olivat hyvinvointialueen vammaisneuvoston käsittelyssä 21.5.2025. Lautakunta myös kuuli kokouksessaan vammaisneuvoston terveiset hoitotarvikejakelun kriteereistä. Neuvoston esille nostamat asiat huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, kun ohje päivitetään.



Tavoitteena on tuoda päivitetyt hoitotarvikejakelun kriteerit päätöksentekoon Pohteen tulevaisuuslautakuntaan jo seuraavaan tulevaisuuslautakunnan kokoukseen kesäkuussa.