Hukkakahvista painoväriä: suomalaisinnovaatio uudistaa pakkauspainatusta

Tämä innovaatio on esillä Uusi puu -hankkeen New Wood -näyttelyssä Euroopan komissiossa Brysselissä touko–kesäkuussa 2025 sekä Finlandia-taloon kesäkuun alussa aukeavassa Finlandia-näyttelyssä, missä on esillä suomalaisten yritysten kehittämiä biopohjaisia uutuusmateriaaleja ja -ratkaisuja.

Natural Indigo Finland on kehittänyt yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa vesipohjaisen painovärin, jonka bioväriaine on tuotettu Meira Oy:n toimittamasta hukkakahvista. Tuloksena on luonnollinen ja uusiutuva vaihtoehto synteettisille pigmenteille, joita käytetään perinteisesti pakkauspainatuksessa.

Hanke on nyt edennyt laboratoriosta teolliseen konseptointiin: Cabassi Oy painoi onnistuneesti kahvivärillä Paptic®-materiaalille, joka on kestävä, kierrätettävä ja muovia korvaava kuitupohjainen materiaali. Konseptissa syntyi korkealaatuinen ja kestävästi painettu paperikassi, jonka painoväri on valmistettu hukkakahvista.

– Tämä on todellinen kiertotalousratkaisu. Olemme hyödyntäneet teollisuuden sivuvirran ja jalostaneet siitä korkea-arvoisen biopohjaisen hukkakahvivärin synteettisten painovärien korvaajaksi, sanoo Natural Indigo Finlandin toimitusjohtaja Pasi Ainasoja.

– Me kahvipaahtimona ja kestävään kehitykseen sitoutuneena toimijana iloitsemme siitä, että tälle arvokkaalle raaka-aineelle löytyy uusi, vaihtoehtoinen käyttötapa. Sivuvirroistamme tuotetaan jo biokaasua, ja nyt niitä voidaan hyödyntää myös pakkauspainamisessa. Tämä yhteistyö startupin, korkeakoulun ja teollisuuden välillä on hieno esimerkki poikkitieteellisestä innovaatiosta, joka johtaa konkreettisiin kestävän kehityksen ratkaisuihin, sanoo Heidi Päiväniemi, Meira Oy:n vastuullisuus-, kehitys- ja viestintäjohtaja.

– Tämä on merkittävä vihreä innovaatio maailmanlaajuisessa pakkauspainatuksessa, jonka markkina on satoja miljardeja euroja, lisää tohtori Kai Lankinen, joka opettaa ja tutkii kestävää pakkaustuotantoa TAMKissa.

– Muodostamme parhaillaan kansainvälistä kymmenen yrityksen ja korkeakoulun konsortiota, jolle tavoittelemme 9,5 miljoonan euron TKI-rahoitusta. Tavoitteemme on viedä tämä 100-prosenttisesti biopohjainen väri maailmanlaajuiseksi vaihtoehdoksi synteettisille pigmenteille, hyödyntäen teollisuuden hukkaa ja luonnonmateriaaleja.

Tulevaisuuden kestävän pakkauskehityksen malliesimerkki

Konseptin taustalla on 12 kuukauden tiivis yhteiskehitys, joka vastaa kasvavaan tarpeeseen ympäristöystävällisille pakkaus- ja painoratkaisuille. Kiristyvän sääntelyn ja fossiilipohjaisista materiaaleista luopumisen myötä innovaatio tarjoaa skaalautuvan, vähäpäästöisen ja luonnonmukaisen väri­vaihtoehdon moniin käyttökohteisiin.

Hankekumppanit etsivät nyt lisää uusia toimijoita laajentaakseen innovaatiota globaalisti ja vauhdittaakseen siirtymää biopohjaisiin väri- ja pakkausratkaisuihin.

Hankkeen keskeiset kohokohdat

Toimialat ylittävä yhteistyö : Natural Indigo Finland valmisti väriaineen, ja painoväri kehitettiin yhteistyössä TAMKin lehtori Kai Lankisen kanssa Meira Oy:n toimittamasta paahdetun kahvin sivuvirrasta.

: Natural Indigo Finland valmisti väriaineen, ja painoväri kehitettiin yhteistyössä TAMKin lehtori Kai Lankisen kanssa Meira Oy:n toimittamasta paahdetun kahvin sivuvirrasta. Teollinen validointi : Konsepti eteni onnistuneesti laboratoriosta teolliseen fleksopainatukseen Cabassi Oy:n toteuttamana Paptic®-materiaalille.

: Konsepti eteni onnistuneesti laboratoriosta teolliseen fleksopainatukseen Cabassi Oy:n toteuttamana Paptic®-materiaalille. Ympäristöhyödyt : Uusiutuva, biohajoava vaihtoehto fossiilisille ja synteettisille painoväreille.

: Uusiutuva, biohajoava vaihtoehto fossiilisille ja synteettisille painoväreille. Kiertotalous käytännössä: Teollisuuden sivuvirrat muutetaan arvokkaiksi raaka-aineiksi uusiin sovelluksiin.

Hukkakahvista kehitetty vesipohjainen painoväri ei ole vain tieteellinen läpimurto, vaan kaupallisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka tukee kiertotaloutta, vastaa kuluttajien odotuksiin ja edistää vastuullisempaa bränditoimintaa.

Tietoa yhteistyökumppaneista ja lisätiedot:

Natural Indigo Finland

Toimitusjohtaja Pasi Ainasoja (info@naturalindigo.fi), puh. +358 40 028 2370

Natural Indigo Finland kehittää kasvi- ja biopohjaisia värejä teolliseen käyttöön, keskittyen erityisesti kiertotalousinnovaatioihin. Yritys jalostaa teollisuuden sivuvirtoja ja uusiutuvia materiaaleja ympäristöystävällisiksi pigmenteiksi ja väriaineiksi.

Tampere University of Applied Sciences (TAMK)

Lehtori Kai Lankinen (kai.lankinen@tuni.fi), puh. +358 50 427 7616

TAMK on yksi Suomen johtavista ammattikorkeakouluista, joka on tunnettu vahvasta teollisesta yritysyhteistyöstä ja soveltavasta tutkimuksesta kestävien materiaalien ja teknologioiden alalla.

Meira Oy

Vastuullisuus-, kehitys- ja viestintäjohtaja Heidi Päiväniemi (heidi.paivaniemi@meira.fi), puh. +358 40 743 7850

Meira Oy on yksi Suomen pitkän linjan kahvipaahtimoista ja maustetoimijoista, tunnettu laadukkaista tuotteistaan ja sitoutumisestaan kestävään kehitykseen. Yritys kuuluu italialaisjohtoiseen Massimo Zanetti Beverage -konserniin. Meira panostaa aktiivisesti jätteen vähentämiseen ja ympäristökuormituksen pienentämiseen, ja sen vastuullisuustyötä ohjaavat tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet.

Paptic Ltd.

Paptic® on innovatiivinen, kuitupohjainen ja laajasti kierrätettävä materiaali joustopakkauksiin. Se tarjoaa kestävän ja toiminnallisen vaihtoehdon muoville ja muille perinteisille materiaaleille sekä tukee kiertotaloutta.

Cabassi Oy

Cabassi Oy on suomalainen paperikassivalmistaja, joka painaa kuitupohjaisia materiaaleja. Yritys keskittyy innovatiivisiin ja ympäristövastuullisiin pakkausratkaisuihin.