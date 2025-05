Skanska jatkaa Helsingin Koirasaaren Kruunukorttelien rakentamista

Koirasaaren Kruunukorttelien uudet asuinrakennukset ovat kuusikerroksisia, ja asuntoja on yhteensä 34. Talot kattavat yhteensä 5163 bruttoneliöitä. Rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän syys–lokakuussa 2025, ja kohteiden on määrä valmistua kesäkuussa 2027.

Lisäksi Kruunukortteleihin rakentuu 63-paikkainen pysäköintihalli sekä yhteisiä tiloja. Valmistuessaan neljä asuinrakennusta kattava kortteli pysäköintihalleineen ja yhteistiloineen kattaa yhteensä 12578 bruttoneliöitä.

Kohteessa hyödynnetään vahvasti Skanskan maailmanlaajuista osaamista ja yhteistyötä esimerkiksi kennoharkkorakenteen laadun sekä työtekniikan ja -turvallisuuden osalta. Kaikkien asuinrakennusten ulkoseinät ovat kennoharkkorakenteisia massiiviseiniä, mikä on Suomessa toistaiseksi harvinainen rakenne, mutta Skanska on käyttänyt sitä erityisesti Keski-Euroopan rakennushankkeissaan.

Kohteessa käytetään maalämpöä, ja työmaalla toimitaan Päästöttömät työmaat -green deal -sopimuksen kriteerien mukaisesti.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme jatkamaan Koirasaaren Kruunukorttelien kokonaisuuden rakentamista yhdessä Skanskan kanssa. Alustavan aikataulun mukaan huoneistojen varausmahdollisuus käynnistyy keväällä 2026 ", kertoo johtaja Matti Paatero Keele Oy:stä.

"Olemme todella iloisia, että pääsemme toteuttamaan Koirasaaren Kruunukorttelien seuraavatkin talot. Kohteesta tulee upea maamerkki Koirasaaren rantaviivaan", sanoo tulosyksikön johtaja Mikko Vaittinen Skanskasta.