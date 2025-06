Ylen syksy 2025 tarjoilee kotimaisia laatusarjoja, kiinnostavia podcasteja, suosikkiviihdettä ja tietysti urheilua

Ylen syksy on kotimaisen draaman juhlaa. Huippusuosittu Hormonit! hykerryttää heti kauden alussa uudella kaudellaan. Etsijät-komediasarja parantaa myös tahtia uuden kauden voimin. Upouutta kerrontaa ja hienoja maisemia tarjoilee Islantiin sijoittuva Kaikki rakastavat hevosia. Asiaohjelmissa Unohtumattomat – muistikuoron matka on ainutlaatuinen kurkistus muistisairaiden maailmaan ja Manifestoijissa kysytään, saatko kaiken, jos vain uskot tarpeeksi? Suomalaisten sydämet sulattanu Osmo vierailee isänsä sarjan Peltsin toisen luonnon viidennellä kaudella. Dokumenteissa seurataan Antti Tuiskun uran käänteitä ja tavataan Louis Theroux Länsirannan miehitetyllä alueella. Syksyn saapuminen tuo myös uusia ääniä audioihin, kun Maria Veitolan ja Laura Frimanin podit starttaavat. Myös urheilu, Elämäni biisi ja Kovan viikon ilta kuuluvat tuttuun kuvioon. Pentulivekin tulee taas sekä uuden pentueen että edellisen kauden palleroiden elämää seurattaessa.

Yle Pressistä saat lisätietoa ja kuvia ohjelmista sekä pääset katselemaan sisältöjä ennakkoon lähempänä ohjelman julkaisuajankohtaa.

Laaja kattaus kotimaista draamaa

Hormonien kakkoskausi riemastuttaa. Dionysos Films/ Yle

Hormonit!

4.9. Yle Areena, 7.9. Yle TV1

Hormonit! -sarjan toisella tuotantokaudella Elena ja Patrik yrittävät ottaa selvää itsestään, toisistaan ja haaveistaan loppuelämänsä suhteen. He ovat saaneet omien vaihdevuosi-ikäisten kehojensa kemiat hiukan aiempaa parempaan tasapainoon, mutta ”syväaikuisuuteen” siirtyminen tuottaa yhä ei-toivottuja yllätyksiä. Raskaudet tai niiden yritykset tuntuvat olevan äkkiä ajankohtaisia kaikkialla päähenkilöidemme lähipiirissä. Lisäksi pitäisi löytää vastaus pariin pieneen kysymykseen, kuten ”Mitä rakkaudella tehdään, jos ei enää lisäännytä?”, ”Miltä rakkauden pitäisi tuntua?” ja ”Mikä on elämän tarkoitus?”.

Etsijät – Uusi tapaus

2.10. Yle Areena ja Yle TV1

Suosion syrjään nousseen komediasarja Etsijöiden toinen kausi starttaa rytinällä, kun vapaaehtoisten ruumiinetsijöiden porukka Yolo löytää kerrankin ihka oikean ruumiin. Vaikka poliisi kaappaakin tutkinnan heidän nenänsä edestä, ei mikään estä yololaisia edistämästä omia salaisia tutkimuksiaan.

Etsijöiden uudella kaudella nähdään vierailevissa rooleissa suosikkinäyttelijät Jussi Vatanen, Ulla Tapaninen, Anna-Leena Härkönen ja Leena Uotila.

Kaikki rakastavat hevosia

6.11. Yle Areena, 9.11. Yle TV1

Kirpeä rakkaustarina keski-ikäisistä elämänsä taitekohdassa. Oskari (Samuli Edelmann) on juhlimassa ystävänsä viisikymppisiä hevosretkellä Islannissa ja tutustuu hevosfarmari Krunkaan (Sara Dögg), joka ei liiemmin välitä turisteista. Syntymäpäiväsankari Kaisa (Matleena Kuusniemi) potee ikäkriisiä, jota pikkusisko Milja (Anna Paavilainen) koettaa hälventää. Matias (Peter Franzén) ja Anne (Elina Knihtilä) kipuilevat keskellä tyhjän pesän syndroomaa.

Sarja kuvaa lempeän humoristisesti ihmisen hukassa olemista Islannin henkeäsalpaavan luonnon ja viisaiden hevosten keskellä. Peloista huolimatta ei ole koskaan liian myöhäistä ottaa elämässään uutta suuntaa.

Moninaista suomalaisuutta asia- ja realityohjelmissa

Unohtumattomat. Banijay Finland Oy/ Yle

Unohtumattomat – muistikuoron matka

15.9. Yle Areena, 18.9. Yle TV1

Unohtumattomat – muistikuoron matka on ainutlaatuinen kurkistus muistisairaiden maailmaan. Uudessa sarjassa 15 muistisairasta kokoaa voimansa, taitonsa ja tarinansa tavoitteenaan unohtumaton konsertti. Yhdessä he harjoittelevat kymmenen kappaleen esityksen, ja sekä treeneissä että lavalla heitä tukevat upeat vierailevat tähtiesiintyjät.

Kuoron kokoajana toimii rakastettu kirjailija ja sisällöntuottaja Lotta-Sofia Saahko, jonka ”Lotta ja pappa” -lauluvideot ovat hurmanneet suomalaiset. Kuoroa johtaa karismaattinen monitaituri, muusikko Kalle Lindroth.

Sarjassa kuullaan koskettavia tarinoita muistisairaiden elämästä. Muistisairaita on Suomessa noin 150 000 ja määrä kasvaa; vuoteen 2050 mennessä muistisairaita ennustetaan olevan jo noin puoli miljoonaa. Ohjelma perustuu BBC:n Our Dementia Choir -formaattiin.

Bränder och jäkelskap

Lokakuu 2025 Yle Areena ja Yle Fem

Bränder och jäkelskap on realitysarja vapaapalokunnasta pienessä Teerijärven kylässä Pohjanmaalla. Vuoden seurantajakson aikana palokuntalaisten auttavat kädet ovat käytettävissä ympäri vuorokauden säässä kuin säässä. Nyt VPK on kuitenkin asukkaiden tyytyväisyyttä suuremman haasteen edessä. He tarvitsevat rahaa aseman laajentamiseen. Ja saadakseen rahaa yhdistyksen täytyy osoittaa, että heitä tarvitaan järjestämässä tapahtumia ja sammuttamassa paloja.

Eränkävijät

12.10. alkaen Yle TV1 ja samana päivänä koko sarja Yle Areena

Eränkävijät juhlii kymmenettä kauttaan ja luvassa on jälleen seikkailuja Pohjolan arvaamattomassa luonnossa: Kainuun korvista ja Etelä-Suomen kalavesiltä aina pohjoisen lumoaviin tunturimaisemiin. Jaksot ovat täynnä yllätyksiä, elämyksiä ja aitoja tunteita – juuri sitä, mitä luonto meille käsikirjoittaa. Luvassa on huikeita kalasaaliita Pohjois-Norjassa, uuteen metsästysmuotoon tutustumista Virossa sekä omien rajojen ylittämistä sääolosuhteiden armoilla.

Kaudella nähdään sekä tuttuja päähenkilöitä että yksi täysin uusi kasvo: 17-vuotias Silja Hiltunen. Siljan mukana päästään seuraamaan käyttölinjaisten labradorinnoutajien koulutusta.

Pentulive

Lokakuu 2025 Yle Areena

Syksyllä käynnistyy taas odotettu livelähetys, kun pääsemme seuraamaan suloisten pentujen elämää syntymästä asti. Suora livelähetys on mukana emon ja pentujen menossa ympäri vuorokauden kahdeksan viikon ajan. Se näyttää ainutlaatuisen ajanjakson, jolloin pienistä ja avuttomista karvapalleroista kasvaa touhukkaita huiskuhäntiä. Pentulive on sulattanut sydämet ja tuonut hyvää mieltä koteihin, kouluihin ja työpaikoille jo neljän kauden ajan. Viime vuonna Pentuliveä katsottiin yhteensä yli 2,7 miljoonaa tuntia!

Nyt ilmiö syvenee, kun se saa jatkoa dokumentaarisen sarjan muodossa. Pentulive: Eka vuosi kertoo, mitä tapahtui kun pentulaatikko hiljeni ja varsinainen yhteiselo pentujen kanssa alkoi.

Pentulive: Eka vuosi

Joulukuu 2025 Yle Areena

Pentulive: Eka vuosi seuraa neljän Pentulivestä tutun pennun: Pilke, Martta (ent. Kipinä), Nessa (ent. Kulo) sekä Kajo (ent. Tuike) ja heidän uusien perheidensä arkea ensimmäisen vuoden ajan. Miten arki lähtee rullaamaan, mitä haasteita tulee eteen ja millaiset yhteiset unelmat alkavat muotoutua näiden aktiivisten pentujen ja niiden omistajien kesken? Sarjassa päästään mukaan niin arjessa tapahtuviin kommelluksiin ja ilon hetkiin kuin erityisiin tapahtumiin, kuten pentujen ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen ja tottelevaisuustreeneihin.

Manifestoijat

6.11. Yle Areena, 5.11. Yle TV2

Raha, rakkaus ja universumi – milloin unelmointi muuttuu selviytymiskeinoksi?

Manifestoijat-sarjassa seurataan neljää nuorta naista, jotka tavoittelevat unelmiaan manifestaation avulla. Sarja esittelee elämäntavan, jossa jotkut toivovat puolisosta sekä taloudellista että rakkaudellista turvasatamaa elämäänsä. Itsenäinen kehittäminen nähdään keinona löytää rakkautta ja onnea. Saatko kaiken, jos vain uskot tarpeeksi?

Mukana vaikuttajamaailmasta tutut Vivianna Eksymä (Bachelor) ja Linda Ekroth (Linda Calling), jotka kamppailevat stressin, epävarmuuden ja suurten odotusten kanssa etsiessään rakkautta, joka täyttää sekä sydämen että pankkitilin.

99 valittua

24.11. Yle Areena, 1.12. Yle TV1 ja Yle Teema

Sarja kuvaa elitistiseksi miellettyä Radion sinfoniaorkesterin suljettua yhteisöä reippaan dokumentaarisesti. Orkesterin elämää ei Suomessa ole ennen seurattu näin intiimisti ja läheltä. Sarja ei silottele eikä kaunistele, vaan näyttää orkesterimuusikoiden arjen haasteet. Miten yhdistää lapsiperhearki ja orkesteri-glamour? Mitä tehdä kun fysiikka alkaa reistailla? Miten jaksaa viulistina adhd:n vaivatessa ja burnoutin uhatessa? Millä kaikilla tavoilla huippuorkesteri työpaikkana poikkeaa tavallisen duunipaikan todellisuudesta? Onneksi orkesteri on yhteisö, joka tukee ja kannattelee jäseniään. Tilannehuumori on orkesterin elämässä – ja sarjassa – vahvasti läsnä.

Peltsin toinen luonto

8.12. Yle Areena ja Yle TV2, 12.12. Yle TV1

Peltsin toinen luonto -sarjan kohokohta on supersuositun ja suomalaisten sydämet sulattaneen Osmon vierailu kauden kahdessa jaksossa!

Peltsin toisen luonnon viidennellä kaudella Mikko "Peltsi" Peltola jatkaa huimia luontoseikkailujaan. Tällä kaudella tapaamme kahdessa jaksossa (2. ja 5. jakso) myös Venla-palkitun Peltsin pojan Osmo Peltolan.

Tällä kertaa Peltsi houkuttelee teiniksi kasvaneen Osmon mukaansa kalaretkelle Lappiin ja Norjaan Jäämeren rannalle. Reissu on Osmon elämän ensimmäinen kunnon kalaretki. Kauden viidennessä jaksossa Peltsi ja Osmo lähtevät katsomaan, miltä oikea Korvatunturi Suomen ja Venäjän rajan pinnassa näyttää. Muissa jaksoissa Peltsi jatkaa seikkailujaan yhdessä kuvaaja Juha Korhosen kanssa mm. Saimaalla.

Ikkunoita toisiin todellisuuksiin

Antti Tuisku – Kuolemattomuusprojekti. Kaiho Republic/ Yle

Antti Tuisku – Kuolemattomuusprojekti

10.11. Yle Areena, 6.11. Yle TV2

Dokumenttisarja seuraa supertähti ja pop-ilmiö Antti Tuiskun elämää ja yllättäviä urakäänteitä. Sarja kertoo Antin motiiveista ja tarpeista sekä pohtii näiden kautta ajan ilmiöitä, julkisuutta sekä niiden vaikutuksia. Onko niin, että merkityksellisyyden tunne ei täyty koskaan, vaikka olisi Suomen suosituin pop-artisti?

Antti Tuisku nousi raketin lailla parrasvaloihin vuonna 2003 Suomen ensimmäisen Idols-tuotantokauden myötä. 20 vuotta myöhemmin hän on edelleen supertähti. Kuka tahansa artisti olisi jatkanut voittokulkuaan, mutta Antti toimi toisin. Hän päätti perustaa hiihtotallin, joka auttaa tulevia lupauksia nousemaan maailman huipulle. Ensimmäisenä hän kiinnittää itsensä hiihtotalliinsa ja aloittaa 40-vuotiaana matkan kohti huippu-urheilijuutta. Miten uuden uran käy ja mihin se johtaa? Mitä Antti löytää edestään?

Louis Theroux: Uudisasukkaat

15.9. Yle Areena

Louis Theroux tapaa Länsirannan miehitetyllä alueella kasvavan israelilaisten äärinationalistisen siirtolaisten yhteisön. Siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia, mutta Israelin armeija, poliisi ja hallitus suojelevat niitä. Siirtolaiset ovat Hamasin 7. lokakuuta 2023 tekemän hyökkäyksen jälkeen kohdistaneet väkivaltaa paikallisiin palestiinalaisyhteisöihin Israelin hallituksen korkeimpien tahojen tukemana. Louis asettuu asumaan yhteisöön, tapaa merkittäviä siirtolaisia ja selvittää heidän toimintansa seurauksia – sekä heidän suunnitelmiaan muuttaa Gazaan.

Suoran toiminnan Suomi

13.10. Yle Areena, 16.10. Yle TV1

Suoran toiminnan Suomi avaa ensimmäistä kertaa suomalaisen luonnonsuojelun koko tarinan – kattavasti, aidosti ja vaikuttavasti. Dokumenttisarja vie katsojan keskelle Suomen tunnetuimpia ympäristötaisteluita: Kuusamon koskisodista Lapin metsäkiistoihin, Ilomantsin vesakkosodista eläinoikeusliikkeen nousuun ja Elokapinan aikaan.

Mukana ovat maan tunnetuimmat aktivistit, alan asiantuntijat, poliitikot ja tutkijat – sekä harvinaista arkistomateriaalia, joka herättää historian eloon. Sarjassa pohditaan, mitä kansalaistottelemattomuus on saanut aikaan ja missä kulkevat hyväksyttävän aktivismin rajat. Voiko yksi ihminen muuttaa maailmaa?

Viihde virkistää syksyn pimeydessä

Katja Ståhl. Atte Mäläskä/Yellow Film & TV/ Yle

Elämäni Biisi

13.9. Yle TV1 ja Yle Areena

Elämäni Biisi jatkuu uusin jaksoin syyskuussa – mukana kolme erikoisjaksoa.

Ohjelman seitsemännen kauden jaksot nähdään tuttuun tapaan lauantai-iltaisin suorina lähetyksinä Tampereen Mediapoliksesta. Kymmenen suoran lähetyksen lisäksi tulevalla kaudella taltioidaan kolme erikoisjaksoa. Yksi näistä on jo kaksi kertaa ilahduttanut klassisen musiikin erikoisjakso, jonka musiikista vastaa Radion sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan tällä kertaa Dalia Stasevska.

Ohjelmaa emännöi palkittu Katja Ståhl. Katjan vieraaksi vihreille sohville saapuu kiinnostavia, julkisuudesta tuttuja ihmisiä elämän eri aloilta. Ohjelman tähtisolistit, vieraat ja kaksi erikoisjaksoa julkistetaan elokuussa.

Kovan viikon ilta

27.9. Yle Areena ja Yle TV1

Koomikko Jukka Lindström palaa paketoimaan uutisviikon kiinnostavimmat käänteet ja keskustelunaiheet lauantaisin Kovan viikon illassa.

Ohjelman kuudennella kaudella ovat mukana tutut keskustelijat eli näyttelijä-käsikirjoittajat Niina Lahtinen ja Joonas Nordman, koomikot Iikka Kivi, Aatu Raitala ja Eeva Vekki, brändijohtaja Lotta Backlund, toimituspäällikkö Vappu Kaarenoja sekä toimittajat Jari Hanska, Adile Sevimli ja Robert Sundman.

Studioon kutsutaan mukaan joka viikko myös kiinnostava ajankohtainen vieras.

Yleisurheilun arvokisojen kautta kohti talviolympialaisia

Saga Vanninen. Tomi Hänninen/ Yle

Yleisurheilun MM-kisat

13.9 –21.9. Yle Areena, Yle TV1 ja Yle TV2

Yleisurheilun MM-kisat käydään Tokiossa 13.–21. päivä syyskuuta. Järjestyksessään 20. lajin MM-kisat tarjoavat yleisurheilun ystäville 10 päivää maailman parasta yleisurheilua. Tokion paahtavan helteen vuoksi kisat järjestetään tavanomaista myöhempään syyskuussa.

Yleisurheilun ystävät saavat myös viritellä herätyskellojaan, sillä aamukilpailut, kävelyt ja maratonit kisataan aamuyön tunteina Suomen aikaa. Jännittävät iltakisat nähdään Suomessa iltapäivällä. Japanista kisat tv-katsojille selostavat Kimmo Porttila ja Johannes Oikarinen yhdessä asiantuntija Tuomas Rajan kanssa. Kävelyt selostaa Nina Vanhatalo ja asiantuntijana on Antti Kempas. Ruotsinkielisestä selostuksesta vastaavat Niklas Henrichson ja asiantuntija Mikael Ylöstalo. Kaikki lähetykset tulevat suorana TV2:ssa, TV1:ssä tai Yle Areenassa.

Lisäksi Radio Suomessa voi kuunnella iltakisoja suorana. Radion lähetyksissä äänessä ovat Nina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso sekä asiantuntija Jaakko Ojaniemi.

Urheilustudio

2.11.–13.4. viikonloppuisin Yle TV2 ja Yle Areena

Talviurheilun olympiakausi starttaa Urheilustudion merkeissä marraskuun alussa Vuokatissa. Alkukauden aikana jännitetään suomalaisurheilijoiden menestystä useissa lumilajeissa ja aletaan valmistautua helmikuisiin Milano-Cortinan olympialaisiin. Urheilustudio kokoaa jälleen urheilun ystävät viikonloppuisin viihtymään etkojen, kisatapahtumien ja jatkojen parissa. Juontajina nähdään tutut Petra Manner ja Riku Salminen.

Lumilajien selostajia: Kimmo Porttila (hiihto), Nina Vanhatalo (alppihiihto), Johannes Oikarinen (ampumahiihto), Simo Leinonen (mäkihyppy ja yhdistetty). Asiantuntijoina mm.: Kaisa Mäkäräinen (ampumahiihto), Janne Ahonen (mäkihyppy), Ville Nousiainen ja Kalle Lassila (hiihto).

Nuorille kurkistuksia kotimaahan ja Amerikkaan

Justimus. Numi Nummelin/ Yellow Film & TV/ Yle

Justimus esittää: Henki Vex

Lokakuu 2025, Yle Areena

Justimuksen kauhukomediassa kahden miehen firma HenkiVex Ky tarjoaa asiakkailleen henkien häätöä ja kuolleiden kontaktointia. Heinäjärven kylän rauha järkkyy, kun firman uusi kuski tunaroi ja vapauttaa vahingossa seitsemän hengenvaarallista demonia Helvetistä. Miten taltutetaan viinapiru, Tinder-tappaja tai silpojademoni? Vain HenkiVex Ky voi pelastaa tilanteen. Kun todellinen uhka löytyykin odotettua lähempää, vie kolmikon tie kirjaimellisesti kohti Helvettiä. Sarjan pääosissa nähdään Juho Nummela, Joose Kääriäinen, Sami Harmaala ja Kari Hietalahti. Sen ovat käsikirjoittaneet Sami Harmaala, Juho Nummela, Joose Kääriäinen ja Samuel Kirkhope. Sarjan on ohjannut Jesse Jokela.

KymiLife

19.11. Yle Areena ja Yle TV2

KymiLife seuraa, miten kolme kouvolalaista nuorta miestä kohtaavat karun aikuisten maailman, jossa jokaisen kulman takana väijyy uusi käänne. Miksi yhtäkkiä pitää miettiä niin paljon erilaisia asioita? Onko aikuisten elämä vain täysin perseestä? Räppiurasta ja isoista lavoista haaveileva Vili vannoo, että musiikki on hänelle suunnitelma A ja korkeakouluopinnot Kotkassa suunnitelma B. Vili muuttaa pois kotoa tilanteessa, jossa äidin syöpähoidot ovat kesken ja lääkärin antama ennuste on huono. Turkista aikuisuuden kynnyksellä Suomeen muuttanut Hüseyin on luonut elämänsä Kouvolaan perheen pyörittämän ravintolan avulla. Viisi vuotta Suomessa on opettanut hänelle kielen ja kulttuurin, mutta elämä ei ole vielä valmis. Parisuhde on päättynyt eroon ja uuden rakkauden löytäminen Kouvolasta käy työstä. Huurteisen nuoruuden elänyt Eetu on vältellyt aikuistumista koko ikänsä. Jos elämä olisi tylsää ja tavallista, se ei olisi Eetun mielestä elämää ollenkaan. Menneisyyden kokemukset vaikuttavat Eetuun niin hyvässä kuin pahassa.

Jaakko Keso: Tämä on Amerikka 2

24.11. Yle Areena

Palkitun Jaakko Keson dokumenttisarja Tämä on Amerikka jatkuu! Keso palaa Amerikkaan, jossa Trumpin toinen kausi on käynnistynyt ennennäkemättömällä kuohunnalla. Presidentin tähtäimessä ovat niin yliopistot, valtion virastot, länsimaiset liittolaiset, maahanmuuttajat, LGBTQ+-yhteisöt kuin koko maailmantalouden verkostokin.

Mitä tästä kaikesta ajattelevat tavalliset amerikkalaiset? Ovatko Trumpin äänestäjät tyytyväisiä? Miksi presidentin vastustajat vaikuttavat täysin lamaantuneilta? Mitä pinnan alla kytee?

Sarja on yhtä aikaa tarkkanäköinen, hauska, koskettava ja ajatuksia herättävä – sekä niille, jotka tuntevat Amerikan jo ennestään, että niille, jotka haluavat ymmärtää sitä paremmin.

Myös hittisarja Luuserit on mukana syksyn ohjelmistossa. Lokakuussa nähtävällä neljännellä kaudella Veeti, Kasper ja Otto ovat taas pulassa – tällä kertaa liian kalliin kimppakämpän takia.

Joulukalenteri kruunaa lasten loppuvuoden

Yle

Ylen joulukalenteri: Tonttuakatemia 2 – Suuri Tonttukatselmus

Yle Areena 1.–24.12. ja Yle TV2 noin klo 8.10 sekä illalla Pikku Kakkosen jälkeen

Tonttulan tohvelit! Maailman pöhköimmän tonttukoulun maine on vaarassa, sillä Tonttuakatemia valitaan joulutonttutaitoja testaavaan Suureen Tonttukatselmukseen. Huippusuositun Tonttuakatemian toisella kaudella ystävykset Persilja-peikko ja kotitonttu-Kaneli päätyvät vahingossa edustamaan entistä opinahjoaan. Persiljan on Kanelin avustuksella löydettävä erityistaitonsa, jotta Tonttuakatemia voi läpäistä virkaintoa puhkuvan ylitarkastajan valvoman Suuren Tonttukatselmuksen.

Max Majavan Niks naks nurkka

16.9. Yle Areena, 16.9.–2.12. Yle TV2, Pikku Kakkosessa tiistaisin

Max Majava (näyttelijä Eero-Heikki Karhu) on tuore lisäys Pikku Kakkosen hahmogalleriaan. Maxin erityisosaamisena on taito nikkaroida. Maxin kätevissä käpälissä valmistuvat mm. kynäteline, jakkara, taulunkehykset ja hyönteishotelli. Max käyttää sujuvasti työkaluja vasarasta ruuvinvääntimeen ja tarvittaessa myös isompia sähkötyökoneita, kuten kuviosahaa, sirkkeliä ja pylväsporakonetta. Max Majavalta hommat hoituu "niks naks" ja lopputulokset ovat "maksimaalisen mahtavia"!

Max Majavan Kanadan matka

19.9. Yle Areena

Tässä kuunneltavassa tarinassa Max Majava lentää Haikara-Airin kyyditsemänä Kanadaan kyläilemään Jimmy-serkkunsa luo. Matkan tarkoituksena on auttaa Jimmyä saunamökin rakennuspuuhissa. Myös Jimmy-serkku on kova poika rakentelemaan, mutta innostuksissaan saattaa tehdä asiat ennemmin vähän sinne päin kuin ihan kohdalleen. Siksi on hyvä, että taitava Max on mukana projektissa.

Myös suursuosittu Erityiset-sarja tekee paluun neljännen kauden jaksoillaan. Miitta Sorvalin esittämä rehtori-Anja pitää taas komentoa lokakuussa.

Uusia ja vanhoja äänituttavuuksia

Laura Haimila, Laura Friman ja Anna Karhunen. Johanna Kannasmaa / Yle

Laura Friman: Nakuna

10.9. alkaen Yle Areena

Voisiko vihdoin olla aika vapautua kehopaineista?

Laura Frimanin uusi podcast on rehellinen ja hauska tutkimusmatka iholle ja sen alle. Keho muuttuu, vanhenee, yllättää supervoimilla ja aiheuttaa huolta. Sitä muokataan, hellitään, kolhitaan ja nolostellaan. Nakuna tarjoaa hersyvää vertaistukea ja ajankohtaisia oivalluksia elämästä erilaisissa kehoissa. Frimanin vakiokavereina keskustelemassa ovat Kerhotalo-podcastista tuttu stand up -koomikko Laura Haimila sekä Kaverin puolesta kyselen -podcastista tuttu Anna Karhunen, joka tuo mukaan myös kuulijoiden hauskat ja koskettavat tarinat.

Veitolan kanssa

9.9. Yle Areena

Veitolan kanssa on Suomen kiinnostavimman toimittajan, pukeutujan ja esikuvan ajattelua ääneen. Podcast ottaa kuulijan mukaan pohtimaan pieniä yksityiskohtia ja henkilökohtaisuuksia, jotka laajenevat havainnoiksi maailman ilmiöistä, yhteiskunnan epäkohdista ja elämästä.

Maria Veitola ei pelkää sanoa mielipiteitään tai kertoa epävarmuuksista ja elämänsä kolhuista. Podcastin aiheet koskettavat meitä kaikkia. Teinivuodet, ikäkriisit, sukujuuret ja vaatekasat kulkevat Maria Veitolan ajattelussa omia polkujaan ja podcastin kuuntelu on kuin ystävän halaus kylmänä syysiltana.

Veitolan kanssa on mediauransa radiotoimittajana aloittaneen Maria Veitolan uusi aluevaltaus ja ensimmäinen oma podcast.

Riku Rantala: M/S Mystery

Joulukuu 2025 Yle Areena

M/S Mysteryn matka jatkuu. Viidennellä kaudella Riku Rantala suuntaa Intian Goalle – ja saa eteensä poikkeuksellisen tapauksen. Mikä on totuus tapahtumista, joista paikalliset mieluummin vaikenevat?

Samalla Riku ei malta jättää keskeneräistä mysteeriä. Hän palaa Malesian Tiomanin saarelle ja yrittää tavoittaa Aleksiksen katoamiseen liittyviä todistajia – ehkä joku on sittenkin vielä valmis puhumaan. Ja kyllä, myös Itämeren laineet kuiskivat edelleen: Ruotsin-risteilyiltä kantautuu jatkuvasti uusia vinkkejä ja vihjeitä. Löytyykö podcastissa vihdoin se Steven Seagalin näköinen mies?

