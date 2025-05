Saariselälle lääkärikeskus Santa's Hotel Tunturin tiloihin

Saariselän Tunturihotellit Oy sekä Saariselän Lääkärikeskus Oy ovat kesästä asti puuhanneet yhteistuumin toivottua lisäpalvelua alueelle. Matkailun sekä sen myötä työntekijöiden lisääntyessä alueella, on toivottu lääkäripalveluita ja nyt se on virallista: pian avataan Saariselän Lääkärikeskus Oy! Joulukuussa avautuva lääkärikeskus tuo kattavat palvelut sekä paikallisille asukkaille että paikallisille yrityksille kuin myös matkailijoille Saariselälle!

”Tätä on hartaasti suunniteltu ja kovasti odotettu, lääkärikeskus täydentää mainiosti Saariselän palveluita. On hienoa, miten Saariselän alue elää ja kehittyy jatkuvasti.” iloitsee Saariselän Santa’s Hotel Tunturin hotellinjohtaja My Manner.

Saariselän Lääkärikeskus remontoi tilat Santa’s Hotel Tunturin Siula -taloon ja avaa toimintansa joulukuussa 2025. Saariselän Lääkärikeskuksessa palvellaan joulukuusta alkaen työterveyshoitajan, työterveyslääkärin, yleislääkärin sekä ortopedin asiantuntijuuksilla. Lääkärikeskus rakentaa tiloihin myös oman röntgenosaston sekä laboratorion.

”Olemme toimineet jo yli 20 vuoden ajan Lapin alueella. On upeaa päästä tuomaan osaamisemme myös Saariselän kaltaiseen perinteikkääseen ja kasvavaan luonto- ja matkailukeitaaseen. Tavoitteemme on tarjota paikallisille ja matkailijoille laadukasta, helposti saavutettavaa terveydenhoitoa. Uusi täyden palvelun lääkärikeskus Saariselällä vahvistaa hyvin jo aiempaa lääkärikeskusten ketjuamme Lapin johtavissa laskettelukeskuksissa.” kertoo yksi lääkärikeskuksen omistajista, lääkäri Janne Vaattovaara.

Molemmat toimijat toivovat uuden Saariselän lääkärikeskuksen tuovan apua myös turismin ydinsesongin lisäämään työtaakkaan paikalliselle terveyskeskukselle.

Saariselän Lääkärikeskuksen taustalta löytyvät tutut tekijät Tunturin Lääkärikeskuksesta, joka on toiminut tunturikohteissa Rukalla, Levillä ja Pyhällä jo vuodesta 1994.

Santa’s Hotel Tunturi on Santa’s Hotels -ketjun suurin hotelliyksikkö. Vuodesta 1993 Tunturihotelli on ollut Ahon perheyhtiön omistama. Santa’s Hotels -ketjulla on hotelleja myös Luostolla, Kilpisjärvellä, Kalajoella sekä Rovaniemellä.