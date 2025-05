AKT sai työehtosopimuksen Finnairin matkustamohenkilökunnalle

AKT:n hallitus on 22.5. hyväksynyt työehtosopimuksen Finnairin matkustamohenkilöstölle. Neuvottelutulos työehtosopimuksesta syntyi 19.5. noin viisi ja puoli kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Neuvottelujen pituus kertoo niiden vaikeustasosta.

AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kertoo olevansa tyytyväinen, että pitkän vääntämisen jälkeen saatiin ratkaisu syntymään neuvotteluteitse.

-Lentoliikenne on ollut jo useita vuosia turbulentissa tilanteessa, ja henkilökunta on suostunut raskaisiin joustoihin. Nyt odotan Finnairilta, että he pitävät tehdystä sopimuksesta kiinni, ja että yhtiön toimintaa kehitetään työntekijöiden kanssa yhteistyössä eteenpäin, Ismo Kokko sanoo.

-Neuvottelukunnalle iso kiitos sinnikkyydestä ja luovuudesta. Tällä sopimuksella saatiin työehtosopimuksen tekstejäkin kehitettyä, sopimustoimitsija Katri Höök kommentoi.

-Toivottavasti myös Finnairin aukiolevien henkilöstöryhmien sopimusneuvottelut saadaan vietyä tasapainoiseen maaliin. Eri ryhmillä on erilaisia tarpeita, eikä tälläkään alalla voi kaikkia runnoa samaan vientimallin muottiin, Ismo Kokko kommentoi.

Sopimuskausi on kolmivuotinen 22.5.2025 – 31.1.2028 mutta sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2027.

Sopimukseen kuuluu paikallinen sopimus työehtosopimuksen soveltamisalasta.

Palkankorotukset vuonna 2025

Palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 2,5 prosentilla viimeistään 1.6.2025 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Palkkataulukoita korotetaan 2,5 % 1.6.2025.

Palkankorotukset vuonna 2026

Palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 2,9 prosentilla viimeistään 1.5.2026 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Palkkataulukoita korotetaan 2,9 % 1.6.2026.

Palkankorotukset vuonna 2027

Palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 2,4 prosentilla viimeistään 1.5.2027 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Palkkataulukoita korotetaan 2,4 % 1.6.2026.