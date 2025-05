SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Mitä tekee hallituksella, joka ei edes yritä nostaa Suomea kriisistä?

Kokoomuksen eduskuntavaalikampanja perustui velkapelotteluun ja lupaukseen taittaa valtion velkaantuminen. Nyt, kun hallituskautta on takana puolet, on pääministeripuolue todellisuudessa hylännyt äänestäjilleen antamansa lupauksen. Samalla perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra selittelee ja levittelee käsiään velkaantumisen edessä. Hallituksen tappiomieliala ja neuvottomuus on Suomelle haitallista, ihmettelee SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.