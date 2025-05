Pientalotontteja haettavana Teeriniemellä

Tontteja voi hakea kaikki yksityishenkilöt ja perheet karttapohjaisen eTontti-palvelun kautta. Hakumenettelyssä priorisoidaan lapsiperheet kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti.

Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Varausmaksu on 500 €, ja varaus on voimassa kuusi kuukautta. Tontin saamisen edellytyksenä on, että hakija ei ole saanut tonttia kaupungilta viimeisen 5 vuoden aikana. Saman kotitalouden asukkaat voivat jättää vain yhden hakemuksen.

Päätökset tonttien jaosta tekee Vaasan kiinteistötoimi, ja kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse.

Teeriniemi on rauhallinen asuinalue noin 4 km päässä keskustasta. Alueella on omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasutusta, hyvät ulkoilumahdollisuudet, useita leikkialueita, kaksi suomenkielistä päiväkotia ja lähikouluna Huutoniemen koulu.

Katso tarkemmat tiedot: Tonttihaku 2025