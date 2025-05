Toimitusjohtajaselvitys: Kaudet lyhentyneet jälleen listayhtiöissä

Toimitusjohtajien kauden keskipituus oli lyhentynyt vuoden 2023 selvityksestä yli vuodella 5,9:stä 4,8:aan. Selvityksestä ilmeni myös, että lähes puolet listayhtiöiden johdosta oli vaihtunut. Chiefin kolmatta kertaa toteutettu Toimitusjohtajaselvitys tehtiin maaliskuun 2025 alussa ja se kattaa 182 toimitusjohtajaa eri kokoisista listayhtiöistä.



Large Cap -yhtiöiden toimitusjohtajan toimikauden keskipituus oli nyt vain kolme vuotta. Mid- ja Small Cap -yhtiöiden sekä First North -yritysten toimitusjohtajien toimikausi taas oli keskimäärin viisi vuotta. Kaikkien toimitusjohtajien toimikausien mediaani oli kolme vuotta.



- Kannamme tästä huolta Suomen kansantalouden ja organisaatioiden hyvinvoinnin näkökulmasta, Chiefin Managing Partner Eija Laine toteaa. - Lyhyt toimitusjohtajakausi on Suomessa yleinen ilmiö. Havainnot ja tutkimus osoittavat, että pitkäaikaisempi toimitusjohtajuus mahdollistaa pitkäjänteisen kehityksen ja menestyksen.*



- Toimitusjohtajan työ on äärettömän yksinäistä. Pitäisi olla kaikkien ykkösprioriteetti, että toimitusjohtaja menestyy tehtävässään. Mitä paremmin toimitusjohtajiamme tuetaan alkutaipaleella, sitä paremmat edellytykset yrityksillämme on menestyä, Laine jatkaa.



- Peräänkuulutamme kestävää johtajuutta. Kipparit vetävät nyt liian lyhyitä legejä, johtajuus näyttää tällä hetkellä projektityöltä.

Suomen johto kiiltää uutuuttaan - johtaja uusittiin lähes puolissa yrityksistä

Vuosien 2023 ja 2025 välillä nykyisissä listayhtiöissä tehtiin 81 toimitusjohtajanimitystä, eli toimitusjohtaja vaihtui 45 %:ssa yhtiöistä. Tämä on 29 uutta toimitusjohtajaa enemmän kuin vuosina 2021–2023. Pelkästään vuonna 2024 listayhtiöihin nimitettiin 40 uutta toimitusjohtajaa.



- Suomessa on paraikaa hurja määrä uusia toimitusjohtajia, Laine huomauttaa. – Yhtälön toisella puolella on siis paljon hallitusten puheenjohtajia, joilta vaaditaan erityistä huomiota uusien johtajien tukemiseen. Tämä on nyt tärkeää Suomen menestymiselle.

Toimitusjohtaja nimitettiin entistä useammin organisaation sisältä

Talon sisältä nimitettyjen johtajien nousu oli 18 prosenttiyksikköä 2021–2023 selvityksiin verrattuna. Tällöin talon sisältä nimettyjä toimitusjohtajia oli 39 %. Vuosina 2023–2025 nimitetyistä toimitusjohtajista jopa 58 % oli rekrytoitu yhtiön sisältä ja 42 % ulkoa.



- Tämä on hieno käänne, erityisesti seuraajasuunnitteluun liittyen, iloitsee Laine. - Me Suomessa ajattelemme perinteisesti, että viisaus löytyy ulkopuolelta.



Sisältä toimitusjohtajaksi siirtyneistä 65 % tuli operatiivisista johtotehtävistä. Loput 35 % ovat joko yhtiön perustajia tai heidät on valittu yhtiön hallituksesta.

Naisjohtajuus kasvussa - Suomi silti jäljessä

Naisjohtajien suhteellinen osuus toimitusjohtajina on noussut 7 %:sta 9,3:een edellisestä selvityksestä. Kasvu on pientä, ja Suomi on tippunut kansainvälisen vertailun kärkikymmeniköstä. **



- Iän puolesta listayhtiöjohtajien monimuotoisuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, Laine harmittelee.



Selvityksen listattujen yhtiöiden toimitusjohtajien keski-ikä on tällä hetkellä 54 vuotta. Nuorimmat toimitusjohtajat ovat 40-vuotiaita, kun vanhimmat taas 64-vuotiaita.



Selvitys tehtiin maaliskuun 2025 alussa keräämällä ja analysoimalla julkista dataa 182 listayhtiön toimitusjohtajasta. Aineisto kerättiin Helsingin pörssin ja First North -listan yhtiöiden julkisesti saatavilla olevista tiedoista maaliskuun 2025 alussa. Aineiston yhtiöistä 32 on Large Cap -yhtiöitä, joiden markkina-arvo on vähintään miljardi euroa. Mid Cap -yhtiöitä, joiden markkina-arvo on 150 miljoonasta miljardiin euroon, on 46. Alle 150 miljoonan arvoisia Small Cap -yhtiöitä on 56. Lisäksi aineistoon kuuluu 48 First North -yhtiötä.



Selvityksen listayhtiöiden toimitusjohtajien keski-ikä on 54 vuotta ja heistä 85 % on suomalaisia. Naisia on 17, alle 10 %. Miehiä on 165 eli noin 91 %. Toimitusjohtajat ovat yleisesti korkeasti koulutettuja: heistä yli 40 % on koulutukseltaan kauppatieteiden maistereita, 28 % taas diplomi-insinöörejä. Reilut 27 % on suorittanut muun ylemmän tai alemman liiketalouden korkeakoulututkinnon kuin kauppatieteen maisterin tutkinnon. 5,5 % on opiskellut lakia ja 6 % on tohtoreita. Reilulla 15 %:lla koulutustausta on muu kuin jokin edellä mainituista.



Chief Executive Search on suomalainen ylimmän johdon suorahakuihin ja johtajuuden tukemiseen erikoistunut yritys. Yhtiön missiona on edistää yritysten menestystä kestävän johtajuuden kautta. Chiefin palvelumalli kattaa coachauksen uuden johtajan alkutaipaleella.

www.chief.fi

* The CEO Life Cycle https://hbr.org/2019/11/the-ceo-life-cycle



** Naisjohtajakatsaus_01-2025.pdf https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2025/03/Naisjohtajakatsaus_01-2025.pdf