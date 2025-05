Keskuskauppakamari: SAK:n puheenjohtajan esittämä puolustusvero toteuttamiskelvoton jäänne menneisyydestä

Olli-Pekka Roiha Keskuskauppakamarin tietohallintojohtajaksi 13.5.2025 11:00:44 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamarin tietohallintojohtajaksi on nimitetty Olli-Pekka Roiha (DI). Roiha siirtyy Keskuskauppakamariin rakennusyhtiö Skanskan tietohallintopäällikön tehtävästä. Roihalla on laaja kokemus erilaisten digitaalisten palvelujen, työkalujen ja sovellusten hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. Skanskan lisäksi Roiha on työskennellyt muun muassa IBM:llä.