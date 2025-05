Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen Suomen museoliiton puheenjohtajaksi

Hallitus valittiin 22.5.2025 Suomen museoliitto ry:n vuosikokouksessa Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä Porissa.

Puheenjohtajaksi valittu Pekka Timonen on toiminut Vantaan kaupunginjohtajana vuodesta 2023 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Lahden kaupunginjohtajana ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 pääsihteerinä Valtioneuvoston kansliassa.

Museoliiton nimitysvaliokunta korosti esityksessään hyvää ymmärrystä museokentästä ja kyvykkyyttä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, strategisessa johtamisessa sekä taloudessa.

”Pekka Timosella on vahva kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja kattavat verkostot yhteiskunnan huipulla. Kaupunginjohtajana hän on näköalapaikalla arvioimassa kaupunkikehitystä ja -taloutta, jotka viitoittavat myös museoalan suuntaa. On innostavaa, että saamme näin monipuolisesti kokeneen ja verkostoituneen puheenjohtajan. Samalla haluamme kiittää täyden kuusivuotiskauden puheenjohtajana ollutta Pekka Sauria, joka edisti museoalaa aktiivisesti ja jäsenistöä tarkasti kuunnellen”, sanoo liiton nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, museonjohtaja Timo Kukko.

Museokentällä Timonen edustaa kunnallisia museoita ylläpitäviä organisaatioita. Urallaan hän on 25 vuoden ajan ollut perustamassa, pelastamassa, kehittämässä tai rakentamassa monia erilaisia suomalaisia museoita.

”Museoilla on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Ne antavat meille merkityksiä, yhteisöllisyyttä ja ainutlaatuisia kokemuksia. Museoita kannattaa kehittää, ylläpitää ja uudistaa pitkäjänteisesti eri puolilla Suomea”, sanoo Timonen.

Museoliiton hallituksen uusina jäseninä aloittavat Sitran johtava asiantuntija, Aalto-yliopiston tulevaisuudentutkimuksen dosentti Mikko Dufva ja Saamelaismuseo Siidan museonjohtaja ja toimitusjohtaja Taina Máret Pieski.

Hallituksessa jatkavat Helsingin kaupunginmuseon museonjohtaja Reetta Heiskanen, Sara Hildénin taidemuseon museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, Turun kaupungin vastuualuepäällikkö Petteri Järvi, Riihisaaren museonjohtaja Nikke Kaartinen , Suomen Rautatiemuseon museonjohtaja Tiina Lehtinen,Jyväskylän kaupungin museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta, Raaseporin museon museonjohtaja Lassi Patokorpi, Amos Rexin yleisötyön erityisasiantuntija Iia Palovaara, Vantaan kaupungin museopalveluiden päällikkö Marjo Poutanen ja Porvoon museon näyttelytuottaja Iina Wahlström.