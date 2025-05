Turvallisempi huominen syntyy tiiviissä yhteistyössä - CERTEGOn vuosikatsaus 2024

Helmikuun asiakaspäivämme kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen ja varautumiseen ylitti kaikki odotuksemme niin osallistujien kuin positiivisten palautteiden määrässä. Helmikuussa juhlimme myös vuoden 2023 onnistumisia CERTEGO-päivässä runsaan osallistujamäärän ja upeiden esiintyjien kanssa.

Fyysistä turvallisuutta ja ympärivuorokautista valvontaa

Seuraavana oli vuorossa pitkään odotettu kehitysaskel yhtiössämme, kun pääsimme toivottamaan yrityskaupan myötä K2 Turvapalvelut Oy:n henkilöstön tervetulleeksi osaksi CERTEGOa: fyysisen turvallisuuden tueksi tulivat ympärivuorokautiset valvontapalvelut, jotka auttavat sekä turvaamaan kiinteistöjä että optimoimaan niiden olosuhteita energiatehokkaamman huomisen rakentamiseksi.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saimme kunnian avata myös uudet toimipisteet Kotkaan ja Leville. Molemmissa asiakaskunnan vastaanotto on ylittänyt kaikki odotukset ja alku on ollut menestyksekäs.

Aloitin syksyllä 2024 CERTEGO Tanskan väliaikaisena toimitusjohtajana. Suomen koko tiimi on ollut tukenani kantamassa vastuuta sekä tekemässä yhteistyötä tanskalaisten kollegojemme kanssa. Olemme konsernina yhtenäisempi kuin koskaan aiemmin ja jatkamme yhteistyön tiivistämistä kaikkien maiden kesken myös vuonna 2025.

Kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme yhteisestä matkasta

Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta toimintaamme kohtaan ja mahdollisuuksista tehdä aitoa yhteistyötä kanssanne. Haluamme jatkaa parempien palveluiden ja ratkaisujen tuottamista tarpeisiinne, jotta toimintanne on varmemmalla pohjalla myös kohdatessanne ennustamattomia uhkia ja tilanteita.

Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme laadukkaista tuotteista ja palveluista, jotka osaltaan mahdollistavat meidän laadukkaan toimintamme. Kumppaneidemme jatkuvat parannukset palvelunsa laatuun ja tasoon tekevät markkinassa toimimisestamme helpompaa.

Kiitos henkilöstöllemme uskomattoman hyvästä työstä

Pääsimme viime vuonna uuteen ennätystulokseen: paransimme vuoden 2023 liikevoittoamme 1,5 miljoonalla ja teimme siis 3,1 miljoonan liikevoiton vuonna 2024. Maksoimme koko henkilöstölle tulospalkkiota vuodesta 2023 yrityksemme historian ensimmäisen kerran. Saman pääsimme tekemään vuoden 2024 tuloksesta aiempaa suurempana. Olen ylpeä siitä, että voimme huomioida henkilöstöämme hyvästä työstä.

Kaikesta tästä suuri kiitos kuuluu ammattitaitoisille ja sitoutuneille työntekijöillemme: en voisi toivoa parempaa henkilöstöä. On vaikea riittävästi kiittää siitä, kuinka uskomattoman hyvää työtä he ovat tehneet. Vuoteen mahtui paljon vaikeitakin tilanteita ja tiukkoja aikatauluja, mutta he onnistuivat ylittämään tavoitteet.

Tänä vuonna tavoitteemme ovat korkeammat ja siksi yhteistyömme, suunnittelumme, kommunikaatiomme sekä yhteinen varautumisemme tulevat tiivistymään entisestään. Henkilöstötyytyväisyytemme parantaminen tulee jatkumaan, ja työturvallisuus tulee olemaan entistä suuremmassa roolissa vuonna 2025.

Tuomas Pitkänen

toimitusjohtaja

CERTEGO Suomi ja K2 Turvapalvelut