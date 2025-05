Biaudet: Aika lisätä kansainvälistä painetta Israelia kohtaan

– Tilanne Gazassa on inhimillisesti aivan käsittämätön. Kuolleiden määrää on vaikea edes kuvitella. Lähes 54 000 ihmistä ja 15 000 lasta on tapettu. Miljoona lasta on traumatisoitunut sodasta. Ihmisten elämää uhkaa pommit ja nälänhätä, jollei apua saada perille. Pulaa on ruuasta, vedestä ja sairaalatarvikkeista, Biaudet sanoo.

Hän painottaa, että YK ja muut humanitaariset toimijat ovat valmiita toimittamaan apua, mutta Israel estää heidän pääsyn Gazaan. Biaudet muistuttaa, että mikään ei oikeuta nälänkäyttöä sodankäynnin välineenä.

– EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen ihmisoikeusartiklan tarkastelun jälkeen, meillä pitää olla valmius tarvittaessa jäädyttää sopimus ja lopettaa kauppa Israelin kanssa, jollei humanitaarista tilannetta saada ratkaistua.

Rauhanprosessin tie on pitkä, mutta painetta tulitauon saavuttamiseksi on lisättävä.

– Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen. Siksi nyt on aika tunnustaa Palestiina valtiona, Biaudet sanoo.