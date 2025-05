Aktivistit: “trumpmaista tiede- ja sananvapausvastaista politiikkaa on vastustettava myös Suomessa” – kadunvarret täyttyivät sadoista julisteista Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä

“Trump ja Musk ovat symboleja vaaralliselle kehityskululle, jota nähdään nyt maailmalla ja meillä: tutkittua tietoa väheksytään, ihmisoikeuksia pyritään kaventamaan ja politiikassa asetetaan rikkaimpien etu ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin edelle. Myös Suomessa asenteet ovat koventuneet ja tiedevastaista politiikkaa tehdään häpeilemättä: vanhojen metsien suojelu muuttui farssiksi, ilmastolakiin kirjattuja ilmastotoimia ei tehdä ja luontokatotoimia vesitetään. Samalla kun ilmastotavoitteiden kannalta välttämättömien hiilinielujen tuhoajille annetaan kymmenien miljoonien yritystuet, leikataan ihmisten hyvinvoinnista”, Greenpeacen ilmastokampanjoitsija Oona Poranen sanoo.

Maailmalla nähdään myös huolestuttavia merkkejä siitä, kuinka oikeusjärjestelmää voidaan hyväksikäyttää kansalaisoikeuksien kaventamiseksi. Greenpeace tuomittiin maaliskuussa Yhdysvalloissa mittaviin korvauksiin energiayhtiö Energy Transferille. Energy Transfer vaati Greenpeacelta satojen miljoonien korvauksia kymmenen vuoden takaisista, Dakota Access Pipeline -kaasuputkea vastustaneista mielenosoituksista.

Greenpeace ei ollut mielenosoitusten järjestäjä, joten kyseessä on niin sanottu strategiseen vaientamiseen pyrkivä oikeuskanne (SLAPP), jonka avulla öljy-yhtiö pyrkii vaientamaan ilmastoliikkeen ja sitä tukevan järjestön. Energy Transferin toimitusjohtaja Kelcy Warren on tunnettu Donald Trumpin kampanjalahjoittajana ja ilmastoaktivismin vastustajana. Greenpeace on nostanut Euroopassa vastakanteen Energy Transferia vastaan EU:n SLAPP-oikeudenkäynneiltä suojaavan direktiivin pohjalta. Oikeusjutun käsittely alkaa heinäkuussa Amsterdamissa.

“Haluamme aktivismilla kutsua ihmisiä mukaan ja muistuttaa, että meistä jokainen voi puolustaa luontoa ja kansalaisoikeuksia harvojen ylivaltaa ja ahneutta vastaan. Ilmasto- ja luontokriisit vain syvenevät, jos tämän maailman trumpeja ja muskeja vastaan ei toimita. Ympäristöliikettä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan”, Poranen jatkaa.