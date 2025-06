Uutuuslastenkirjassa seurataan pienen Piksu-paloauton ensimmäistä työpäivää

Henna Johanssonin lastenkirja Tomaatinpunainen paloauto — Suurenmoisen Piksun ensimmäinen päivä paloasemalla on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Piksu-paloauto on uuden edessä. On koittanut muita paloautoja pienemmän Piksun ensimmäinen päivä paloasemalla. Juuri tehtaalta valmistunut Piksu on innoissaan toimeen pääsemisestä, mutta ensimmäinen päivä silti jännittää. Millaisia muut paloautot ja heidän kuljettajansa ovat? Ymmärtäväthän kaikki paloasemalla varmasti, että Piksu ei ole tomaatinpunainen, vaan paloautonpunainen paloauto? Kun ensimmäinen pelastustehtävä alkaa, ei touhukas pieni paloauto laitevian vuoksi pääsekään mukaan tehtävään. Toisen hälytyksen saapuessa Piksu kuitenkin onnistuu, ja osoittautuu korvaamattomaksi avuksi paloaseman porukalle.



Joensuussa asuva Henna Johansson (s. 1991) on ekonomi ja viestinnän ammattilainen. Tomaatinpunainen paloauto – suurenmoisen Piksun ensimmäinen päivä paloasemalla on hänen esikoislastenkirjansa. Tarina sai inspiraationsa Hennan ensihoitajana työskentelevän puolison kertomuksista pelastusaseman arjesta, työkaveristaan Terosta sekä aseman tuoreesta lisäyksestä: pienestä paloautosta.

JOHANSSON, HENNA : Tomaatinpunainen paloauto — Suurenmoisen Piksun ensimmäinen päivä paloasemalla

25 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523813229

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.