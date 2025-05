SDP:n Marttila ja Suhonen: Jauhelihakriisissä kiteytyy maatalouden kannattamattomuus

Suomessa naudanliha on pääasiassa maidontuotannon sivutuote. Lehmien määrä on vähentynyt kohonneen lehmäkohtaisen maitotuotoksen sekä maidon- ja lihantuotannon huonon kannattavuuden takia. Luken tilaston mukaan maidon tuottajahinta laski vuonna 2024 edellisvuodesta 9 %, mikä on eniten kaikista maataloustuotteista. Myös lihan tuottajahinnat olivat laskussa.

– Kysynnän lisääntymisestä huolimatta suomalainen lihantuottaja saa vain noin 75 % Euroopan keskitason tulosta, vaikka meillä on tuotannolle hyvin korkeat vaatimukset. Tuottajan kuuluu saada huippulaadusta reilu korvaus sen sijaan, että voitot valuvat kaikkialle muualle paitsi tuottajalle. Viime vuonna suomalainen tuottaja sai naudanlihakilosta euron vähemmän kuin hänen eurooppalainen kollegansa, Suhonen ihmettelee.

– Terveydelliset, ekologiset ja eläinten hyvinvointiin liittyvät syyt puoltavat punaisen lihan käytön vähentämistä ja myös kansalliset ruokasuositukset ohjaavat tähän suuntaan. Nyt olemme kuluttajien hämmästykseksi tilanteessa, jossa kotimaisen jauhelihan saatavuus on romahtanut ja kauppojen hyllyt ammottavat tyhjyyttään. Lihankulutuksen vähentyessäkin olisi hyvä, että kulutus painottuisi kotimaiseen lihaan, sillä ulkomaisen lihan tuotantotavat ja alkuperä eivät aina ole yhtä läpinäkyviä, Marttila toteaa.

– Kotimaisen maatalouden kannattavuus junnaa jatkuvasti pohjalukemissa ja ilman oikeudenmukaista korvausta yhä useampi tila päätyy lopettamaan toimintansa. Vastuuministeri Essayah vaati pari viikkoa sitten kauppaa ja lihataloja maksamaan tuottajille lihasta paremman hinnan. Ministeri puhuu mielellään huoltovarmuudesta ja ruokaturvasta, mutta puheiden sijaan hallitus voisi ryhtyä tosissaan toteuttamaan parlamentaarisen työryhmän jo kaksi vuotta sitten esittämiä ehdotuksia maatalouden kannattavuuden parantamiseksi, Suhonen huomauttaa.

– Huomio keskittyy nyt naudan jauhelihaan, mutta ellei tuottajan ja kaupan välistä syvää epäsuhtaa korjata ja tuottajan asemaa suhteessa kauppaa vahvisteta, ei jauhelihakriisi jää ainoaksi laatuaan, Marttila päättää.