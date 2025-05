Tays Syöpäkeskus täytti eurooppalaisen laatuarvioinnin tiukat kriteerit

Tays Syöpäkeskus on saanut uudistettua Euroopan syöpäinstituuttien järjestön OECI Cancer Centre -laatusertifikaatin seuraavalle viidelle vuodelle. Tunnus merkitsee, että Tays Syöpäkeskus kuuluu laadukkaimpien syövän hoidon ja tutkimuksen keskusten joukkoon Euroopassa.

Tunnuksen uudistamisen taustalla on puolentoista vuoden auditointityö, johon on osallistunut toistasataa ammattilaista Tays Syöpäkeskuksesta. Pelkästään hakemuksessa oli 900 liitettä.

− Koko prosessi on ollut todella avartava. Olemme kääntäneet toimintamme kaikki kivet ja saaneet ulkopuolisen näkemyksen tekemisestämme. Auditoinnin avulla voimme varmistaa, että kehitymme oikeaan suuntaan ja potilaamme saavat parasta mahdollista hoitoa, sanoo ylilääkäri Annika Auranen Tays Syöpäkeskuksesta.

Pisteet nousivat liki kaikilla osa-alueilla

Tays Syöpäkeskus sai eurooppalaisen OECI Cancer Centre -tunnuksen ensimmäisen kerran vuonna 2019. Uusi auditointi oli nyt ajankohtaista, sillä tunnus myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kansainvälinen auditointiryhmä vieraili Tampereella syyskuussa ja tarkkaili syövän hoidon käytännön tekemistä eri kulmilta: miten hoito ja diagnosointi on toteutettu, kuinka hallinto, yhteistyö ja tiedonkulku toimivat, miten potilaita kuullaan ja millaista tieteellistä tutkimusta tehdään.

Tays Syöpäkeskuksen pisteet nousivat edelliseen auditointiin verrattuna lähes kaikilla osa-alueilla. Auditoijat antoivat kiittävää palautetta erityisesti potilaiden hoidosta ja siitä, kuinka Tays Syöpäkeskuksen kokonaisuutta on onnistuttu kehittämään koronapandemiasta ja isosta hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta.

– Erityskiitoksen saivat kuvantaminen, tiedolla johtamisen ja kliinisen informatiikan kehittäminen sekä palliatiivinen hoito. Tieteellisiksi vahvuusalueiksi nousivat eturauhas- ja haimasyövän sekä lasten syöpien tutkimus.

Tukea tutkijoiden urapoluille

Rekrytoivien syöpätutkimusten määrä on kaksinkertaistunut Tays Syöpäkeskuksessa viimeisten viiden vuoden aikana. Vielä jäi kuitenkin hieman kurottavaa siihen, että keskus olisi yltänyt OECI:n korkeimmalle Comprehensive Cancer Centre -tasolle.

– Täytimme korkeimman tason kriteerit kaikelta muulta osin, mutta kliinisen syöpätutkimuksen määrää tulisi vielä kasvattaa. Meillä oli arviointihetkellä meneillään 60 rekrytoivaa diagnostiikkaan, kirurgiaan tai lääkehoitoon liittyvää syöpätutkimusta. Comprehensive-tason rajana on 75 tutkimusta.

– Meidän tulee määrätietoisesti pitää huolta tutkimusmyönteisyydestä sekä tiiviistä sairaalan ja yliopiston yhteistyöstä. On tärkeää tukea tutkijoiden urapolkuja ja mahdollistaa kliinisen tutkimuksen tekeminen tärkeänä osana yliopistosairaalan toimintaa.

Auditoinnin pohjalta tehtiin kehittämissuunnitelma seuraavaksi viideksi vuodeksi. Auranen kertoo, että tutkimuksen lisäksi ensimmäiset kehityskohteet listalla ovat laaturaportoinnin ja psykososiaalisen tuen kehittäminen.

Tunnustus kuuluu isolle joukolle

Tays Syöpäkeskus nivoo yhteen kaiken syövän diagnosoinnin, hoidon ja tutkimuksen Pirkanmaalla. Auranen korostaakin, että tunnustus kuuluu laajalle joukolle ammattilaisia.

– Kaikki meillä tehtävä syövän hoito, diagnosointi, kuntoutus, tutkimus ja koulutus kuuluvat Tays Syöpäkeskukseen. Tays Syöpäkeskus yhdistää syövän hoidon erikoisalat ja yksiköt, Tampereen yliopiston syöpätutkimuksen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun syövänhoitoa tukevan opetuksen ja koulutuksen.

Euroopassa on kaikkiaan 61 OECI-akkreditoitua sairaalaa. Suomessa tavoitteena on, että kaikki yliopistosairaalat yltäisivät Cancer Centre -tasolle. Osalla auditointi on vielä kesken.

– Hyvä palaute auditoinnissa tuo meille paljon hyvää: kansainvälisiä verkostoja ja uusia tutkimusmahdollisuuksia. Meitä pyydetään enenevässä määrin mukaan erilaisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Se kaikki vahvistaa hoitoa, jota voimme syöpäpotilaillemme tarjota.