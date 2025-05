Jyväskylän uusi taidehotelli julkisti yhteistyötaiteilijoiden nimet – mukana 18 paikallista nimeä

Yllätys: Jyväskylään aukeaa taidehotelli – ei kahta samanlaista huonetta 28.3.2025 09:39:06 EET | Tiedote

Jyväskylän keskustaan 26. kesäkuuta avautuva uusi Time Hotel tarjoaa juurevasti paikallisen yllätyksen: siitä loihditaan taidehotelli paikallisen La Fiaba -gallerian kanssa. Tuloksena on jotakin täysin uutta, kun La Fiaban taiteilijayhteisön tekijät pääsevät tuomaan omaa taidettaan pysyväksi osaksi uuden hotellin sisustusta ja tekemään ns. nimikkohuoneen hotelliin. Taideyhteistyössä on lisäksi mukana Huonosti maalatut seinät, jonka Iikka Hackman on ollut mukana myös kaikissa aiemmissa omistajien majoitusprojekteissa.