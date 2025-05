Osa Kelan etuusmaksuista ei ole vielä kirjautunut asiakkaiden pankkitileille

En del av FPA:s serviceställen och tjänster har avvikande öppettider under sommaren 22.5.2025 09:26:45 EEST | Pressmeddelande

Under sommaren går det smidigast att sköta sina FPA-ärenden i Mitt FPA eller per telefon. Många av FPA:s serviceställen har avvikande öppettider under sommaren.