Foodora-toimitukset alkavat Sale Metsäpellosta ja Sale Karavaanista

Foodora-yhteistyö laajenee Lahdessa kolmanteen myymälään. Sale Metsäpelto palvelee eri puolella Lahtea kuin aiemmin mukaan lähteneet myymälät Liipolassa ja Okeroisissa, mikä lyhentää kuljetusaikoja ja -matkoja. Riihimäellä pikatoimitusten kysyntään vastataan jatkossa kahden myymälän voimin.

"Asiakkaamme ovat ottaneet maaliskuussa alkaneet pikatoimitukset erinomaisesti vastaan. Ruoan verkkokaupan kysyntä kasvaa tasaisesti, ja haluamme olla entistäkin kattavammin asiakkaidemme saatavilla laajentuvien pikatoimitusmahdollisuuksien avulla. Foodoran kuljettamia pikatoimituksia voi tilata seitsemästä Sale-myymälästä, ja robokuljetukset ovat käytössä viidessä S-marketissa", kertoo marketkaupan toimialajohtaja Jouni Viljanen.

Asiakas tekee tilauksen Foodoran sovelluksessa, jonka jälkeen myymälä keräilee sen kuljettajan noudettavaksi. Foodora-tilausten keräilystä on nopeasti tullut osa myymälän päivittäistä toimintaa. Tilaukset sisältävät paljon samoja tuotteita, joita kivijalkamyymälästäkin ostetaan.

"On ollut hauska huomata, että kotiin kuljetettavien tilausten mukana on varsin monipuolinen kattaus erilaisia päivittäistavaroita. Ruoan verkkokauppa ja pikatoimitukset tuovat kiireiseen arkeen monien kaipaamaa helpotusta, mikä näkyy siinä, että tilaukset koostuvat pitkälti ihan tavallisista perustarvikkeista. Ostetuimpien tuotteiden joukossa on esimerkiksi paljon hedelmiä ja vihanneksia”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Merikivi.

Foodora-kuljetuksia toimittavat Lahdessa Sale Metsäpelto, Sale Okeroinen ja Sale Liipola, Riihimäellä Sale Riihimäki keskusta ja Sale Karavaani, Hämeenlinnassa Sale Poltinaho ja Forssassa Sale Forssa.