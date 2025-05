Burgerifestivaali täyttää taas Rautatientorin 11.-14. kesäkuuta

Suomen burgerikulttuurin ykköstapahtuma kokoaa yhteen toista kymmentä laadukasta ravintolaa ja kymmeniä tuhansia katuruoan ystäviä. Tänä kesänä tapahtumaan on kutsuttu mukaan 12 ravintolaa, jotka edustavat ensisijaisesti maakuntien burgeriparhaimmistoa. Kuopion, Hankasalmen, Kangaslahden, Varkauden, Turun, Rauman, Lohjan ja Espoon lisäksi mukana on myös uusi burgeriravintola Tallinnasta.

”Burgerifestivaali on selkeästi ottanut paikkansa Suomen halutuimpien ruokatapahtumien joukossa. Tänä vuonna saimme mukaan poikkeuksellisen monta helmeä maakunnista, mikä varmasti vetoaa burgerikansaan. Usein nämä hieman tuntemattomammat, pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat burgeritaiteilijat ovat myös festivaalin suosituimpia. Tapahtuma on myös näyteikkuna maakuntien helmille ja suora reitti suuren yleisön sydämiin. Tämä tukee siten myös ravintoloiden myyntiä erityisesti kotimaan matkailusesongissa”, kertoo Burger Lovers -yhteisön perustajiin kuuluva Antti Suikkari ja jatkaa:

”Olemme ylpeitä siitä, että näin monet ravintoloitsijat saapuvat pitkänkin matkan päästä tähdittämään burgerifestivaalia. Tehtävä ei ole helppo, sillä yksittäisen ravintolan koko toiminnan siirtäminen festivaaleille vaatii paljon työtä ja järjestelyä. Jo perinteinen ulkomaan vieraamme tulee taas etelänaapurista Virosta. Se on tällä kertaa Turbo Burger, vasta viime talvena aloittanut smashiin erikoistunut burgerikonsepti. Festivaaleilla onkin luvassa jälleen hyvin laaja-alaista burgeritaidon ilotulitusta.”

Suomen paras hampurilaisravintola -äänestys

Burger Lovers Finland -yhteisö ja maailman suurin pakasteperunoiden valmistaja McCain järjestävät tutuksi tulleen Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksen, jonka voittaja julkistetaan festivaalin aattona. Viime vuonna ääniä annettiin yli 20 000 ja voittajaksi kruunattiin Hankasalmen Grill Room. Aiemmat voittajat ovat JJ’s BBQ Salossa (2022), Burger Van Kotkassa (2023).

”Äänestys oli meille todella merkityksellinen. Suurin vaikutus näkyi tosin edellisvuonna, jolloin sijoituimme Burger Vanin jälkeen toiseksi. Pääsimme kertaheitolla Suomen burgerikansan tietoisuuteen ja kävijämäärämme moninkertaistuivat. Nyt työllistämme jo 20 ihmistä, mikä on aika iso harppaus alkujaan kolmen perheenjäsenen kioskille”, kiittää Grill Room -yrittäjä Joni Laitila, joka on kesän ajaksi laajentanut ravintolansa myös Helsinki Tislaamo Distillery -baarin terassille.

Äänestyksen pohjana on yli sadan laadukkaita hampurilaisia tarjoavan ravintolan listaus ja omaa suosikkia voi äänestää myös listan ulkopuolelta. Äänestys alkaa maanantaina 2. kesäkuuta osoitteessa burgerlovers.fi ja sulkeutuu sunnuntaina 8. kesäkuuta. Suomen paras hampurilaisravintola julkistetaan Burger Lovers -festivaalin aattona 10. kesäkuuta.

”Suomen burgeribuumi ei ole laantumassa, vaan päinvastoin. Kun hyvä hampurilainen oli pienillä paikkakunnilla aiemmin harvinaisuus, on meillä nyt korkeatasoista tarjontaa ympäri Suomen. Tässä on edesauttanut myös laatutietoisuuden lisääntyminen, joka on koko Burger Lovers -yhteisön perusta. Asiakkaat osaavat paitsi arvostaa hyviä annoksia, usein kertovat sellaisen nautittuaan siitä myös muille. Onkin upeaa nähdä, että hyvyyttä ei mitata ravintolan koolla, vaan hampurilaisen maulla ja laadulla. Äänestyksellä ja sen tuomalla huomiolla on ollut konkreettista apua yrittäjien liiketoiminnalle”, iloitsee Antti Suikkari.

Festivaalin tähdet

Burger Lovers -festivaalin monipuolisesta keittiöstä vastaa tänä kesänä kymmenen suomalaista burgeriravintolaa sekä festivaalin ulkomaanvieras on Turbo Burger Tallinnasta. Tarjolle tulee useita erityylisiä ja eri tekniikoilla valmistettuja hampurilaisia. Perinteisten burgerien lisäksi listoilta tulee löytymään myös hitaasti savustamalla kypsytettyjä grilliherkkuja sekä vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja.

Kesän 2025 Burger Lovers -festivaalin ravintoloita ovat Grill Room (Hankasalmi), Burger 5 (Kuopio), Fisuburger (Kangaslahti), Harri’s Food Factory (Varkaus), 2 Kaveria (Rauma), Hiidenveden Grilli (Lohja), Happy Days Street Food (Espoo), Linna Burger (Turku), The Bro's Burger Truck (Helsinki), Pretty Boy Wingery (ketju), Social Burgerjoint (ketju) ja Turbo Burger (Tallinna).

Burger Lovers -festivaali pähkinänkuoressa

Burger Lovers -festivaali järjestetään Helsingin Rautatietorilla 11.-14. kesäkuuta 2025 päivittäin lounaasta myöhäiseen illalliseen. Festivaaliin osallistuvat ravintolat tarjoilevat annoksia myyntipisteiltään ja koko festivaalialue toimii anniskelualueena. Festivaalialueelle on vapaa pääsy.

Medialle tutustumislounas 11.6. kello 11.30

Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksen tulokset julkistetaan tiedotteella tiistaina 10.6.

Median edustajille järjestetään lehdistölounas ja burgerimestareiden haastattelutilaisuus keskiviikkona 11.6. kello 11.30.

Median edustajien akkreditointipyynnöt lehdistölounaalle tulee lähettää 10.6. mennessä sini.sorainen@wolfcom.fi. Lähetetty akkreditointipyyntö ei takaa lehdistölounasta. Hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Burger Lovers Festivalin kotisivu www.burgerlovers.fi

Burger Lovers Finland yhteisö Facebookissa www.facebook.com/groups/burgerloversfinland/

Lisätiedot

Antti Suikkari, Burger Lovers Finland Oy, +358 50 347 5015, antti@burgerlovers.fi

Samuel Sorainen, Viestintätoimisto Wolfcom Oy, +358 400 579 653, samuel.sorainen@wolfcom.fi

Sini Sorainen, Viestintätoimisto Wolfcom Oy, +358 40 0397464, sini.sorainen@wolfcom.fi