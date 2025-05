Hallituksen ehdottama turkisasetus on sumutusta, jolla pyritään varmistamaan turkistarhauksen jatkuminen

Hallituksen luonnoksessa eläinten häkkikokoja on hieman kasvatettu, mutta käytännössä muutoksilla ei ole suurta vaikutusta eläinten oloihin, eivätkä ne edelleen takaa eläimille niiden lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttamista, kuten minkeille mahdollisuutta uida ja ketuille mahdollisuutta kaivaa. Kettuja, minkkejä ja supikoiria saisi edelleen kasvattaa pienissä verkkopohjahäkeissä.



”Turkisasetus on sumutusta, jolla pyritään hyvinvointipesemään turkistarhaus näennäisillä parannuksilla. Alan taloudellinen alamäki johtaa tarhauksen loppumiseen lähitulevaisuudessa, ja äärimmäisen pitkillä siirtymäajoilla halutaan varmistaa, että tarhoilla ei tarvitse tehdä muutoksia ennen tarhauksen päättymistä omaan mahdottomuuteensa”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.



Siirtymäajat esimerkiksi häkkikokojen muutoksille ovat pitkiä: Kettujen ja supikoirien kohdalla vuoteen 2041 ja minkkien kohdalla vuoteen 2036 saakka. Täysikasvuisen naaraspuolisen ketun sekä supikoiran häkin kokoa kasvatettaisiin 16 vuoden päästä 0,4 neliömetriä ja urosketun häkin kokoa 1,2 neliömetriä. Minkin häkin koko kasvaisi 11 vuoden kuluttua 0,105 neliömetriä. Vertailun vuoksi eläintarhoissa elävillä ketuilla on lain mukaan oltava ulkotarha, jonka pinta-ala on vähintään 600 neliömetriä.

Turkistarhaus on harvinaista Euroopassa



Eduskunnassa käsitellään parhaillaan turkistarhauksen kieltoa ajavaa kansalaisaloitetta ja EU:n komissiossa EU:n laajuista turkistarhauskieltoa. Muualla Euroopassa turkistarhausta on enää hyvin vähän. Esimerkiksi Ruotsissa viimeiset turkistarhat lopettavat toimintansa viimeistään kesäkuussa 2025. Jo 20 EU-valtiota on kieltänyt turkistarhauksen osittain tai kokonaan.



“On järkyttävää, että ministeriöllä kesti yli 12 vuotta valmistella asetus. Tämän minimaalisia muokkauksia sisältävän esityksen ainoa tavoite on torpata tarhauskielto Suomessa. Vaadimme, että turkisasetus hylätään ja sen sijaan turkistarhauskielto kirjataan eläinten hyvinvointilakiin”, sanoo Kivekäs.



Suomessa ja myös maailmanlaajuisesti turkiseläinten kasvatusmäärä ja turkisten myynti ovat laskeneet jo vuosia rajusti. Sen lisäksi, että turkistarhaus on sekä kansalaisten että laajan asiantuntijajoukon mielestä epäeettistä ja tulisi lakkauttaa, ala ei ole ollut taloudellisesti kannattava yli kymmeneen vuoteen ja sen merkitys kansantaloudelle on marginaalinen. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on varoittanut, että turkistarhaus aiheuttaa jatkuvan pandemiauhan ja siten riskin kansanterveydelle.