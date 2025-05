Mila Teräksen ja Satu Kettusen kauniissa Simpukkakaupunki-kuvakirjassa rakentuvat hiekkalinnat ja ystävyys

Ilmestyy tänään.

Ama saapuu äidin kanssa rannalle. On aurinkoinen päivä, mutta Amaa ja äitiä painavat huoli ja ikävä. Koti ja isä ovat jääneet kauas meren taakse, ja ihmiset ympärillä puhuvat vierasta kieltä.

Rannalla Ama tutustuu Kosmaan, joka rikkoo vahingossa Aman hiekkalinnan. He korjaavat sen yhdessä. Kosman serkut liittyvät joukkoon, ja pian he loihtivat hiekasta, kivistä ja simpukoista upean kaupungin.

Samalla Ama oppii uudella kielellä sanoja, jotka yhdistävät.

Kirjailija Mila Teräs kirjoitti Simpukkakaupungin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Hän kertoo haluavansa omalla työllään osansa ymmärryksen, yhteistyön mahdollisuuksien ja empatian lisäämiseksi maailmassa – jokainen voi olla se, joka joskus joutuu lähtemään jostakin ja aloittamaan alusta.

”Syvällä tasolla kirja kertoo siitä, millaiset sanat ja teot yhdistävät kaikkia ihmisiä tilanteesta riippumatta. Se kertoo siitä, milloin voimme tuntea olevamme jollakin tavalla ’kotona’, vaikkemme olisi kotimaassamme tai kodissamme”, Teräs kertoo.

Saatuaan Teräksen tekstin luettavakseen kuvittaja Satu Kettunen kertoo nähneensä vaaleanpunervana hehkuvan lämpimän hiekkarannan ja sinisenä sädehtivän syvän meren. Kirjan värimaailma rakentuu näiden värien ympärille.

”Tekstissä on kaunista tematiikkaa ja symboliikkaa, jonka ympärille oli helppo luoda visuaalinen maailma”, Kettunen sanoo.

Simpukkakaupunki on syvältä liikuttava kuvakirja siitä, miten rikkoutunutkin kaupunki voidaan rakentaa uudestaan. Tärkeitä rakennuspalikoita ovat ystävyys ja avunanto.

Mila Teräs on yli 30 kirjaa julkaissut kirjailija. Teräksen kuvakirjat ovat olleet lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaina, niitä on käännetty useille kielille sekä dramatisoitu. Viime vuosina Teräs on saanut kirjoistaan Punni-, Kaarina Helakisa- ja Topelius-palkinnot. Satu Kettunen on kuvittaja ja lastenkuvakirjailija, joka tekee kuvakirjojen lisäksi monenlaisia kuvitustoimeksiantoja lehtikuvituksista kuoseihin. Lisäksi hän opettaa kuvittamista ja pitää erilaisia työpajoja. Hänen esikoiskuvakirjansa voitti Rudolf Koivu -palkinnon, ja seuraava oli Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuorten kirjallisuuspalkintoehdokkaana.

