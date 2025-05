Savolainen mustikkakukko on Suomen kuudestoista nimisuojattu tuote

Savolainen mustikkakukko eli rättänä on herkullinen leivonnainen, jossa on rapea ja maultaan makea kuori, joka kätkee sisälleen mehevän mustikkasisuksen. Umpinainen, kukkomainen, rakenne erottaa tuotteen muista marjapiirakoista. Leivonnainen nautitaan yleensä jälkiruokana tai kahvileipänä, jonka lisukkeena tarjotaan kermavaahtoa, vaniljajäätelöä tai -kastiketta.

Nyt myönnetty suojattu maantieteellinen merkintä nimelle ”Savolainen mustikkakukko” perustuu sen maineeseen perinteisenä savolaisena leivonnaisena, jonka erityispiirteenä on sen umpinainen rakenne, pääasiassa ruisjauhoista valmistettu kuori sekä metsästä kerätyistä villimustikoista valmistettu täyte. Kuoren raaka-aineina voidaan käyttää voita tai margariinia (myös laktoositon), sokeria, ruisjauhoja, ohrajauhoja (tarvittaessa mureuttamaan kuoren rakennetta) ja leivinjauhetta. Täytteenä on metsämustikoita (Vaccinium myrtillus), perunajauhoja (tarvittaessa sitomaan kosteutta) ja sokeria tai hillosokeria, jossa on mustikat hillomaiseksi täytteeksi sakeuttava pektiinilisäys.



Savolaisen mustikkakukon maantieteellisen alueen muodostavat Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on ProAgria Itä-Suomi ry/Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Pohjois-Savossa maukkaita mustikkakukkoja valmistaa mm. Aeto Leipuri (Julkulan Leipomo). He kertovat mielellään tuotteesta lisää yrittäjän näkökulmasta.

Aeto Leipuri Oy: toimisto@aeto.fi, p. 050 919 6973



Pienyrittäjä Sari Tenhunen Piirakka & Pulikka yrityksestä (p. 050 3051737) leipoo savolaisia mustikkakukkoja myyntiin Kuopion Kauppahalliin Tullintuvalle.



Kirsi Vartia

ruoka- ja matkailuasiantuntija

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria

kirsi.vartia(at)maajakotitalousnaiset.fi

p. 050 346 3711