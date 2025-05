Veräjämäen uuden päiväkodin rakentaminen on alkanut – luontoteema näkyy pihalla ja taiteessa

Uuden päiväkoti Perhosen (Jokiniementie 34 B) rakentaminen on alkanut maaliskuussa 2025. Nimensä mukaisesti päiväkodissa ja sen pihalla näkyy luontoteema.

Osaan ikkunalaseista tehdään kukka- ja perhosteemainen taideteos, joka on taiteilija Mari Rantasen käsialaa. Pihalle tulee hyönteishotelleja, istutuslaatikkoja sekä perhosia houkuttelevia kasveja.

Hulevedet johdetaan sadepuutarhaan, jonne lapset pääsevät kivistä seikkailupolkua pitkin. Piha-alueen suunnittelusta vastaa maisema-arkkitehti Sirja Heinonen Maisema-arkkitehtitoimisto Kokoma Oy:stä.

Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. Kyseessä on kaksikerroksinen puurakenteinen kiinteistö, johon mahtuu 150 lasta. Päiväkodin lämmitysjärjestelmänä on maalämpö, ja katolle asennettavat aurinkopaneelit tuottavat vähintään 10 prosenttia kiinteistön energiantarpeesta.

Valmista kesällä 2026

Päiväkoti Perhonen nousee tontille, jossa aiemmin sijaitsi leikkipaikka Jokiniemenpuisto. Tontilla on parhaillaan meneillään perustustyöt, minkä jälkeen aloitetaan varsinainen talonrakentaminen. Tavoitteena on, että päiväkoti Perhonen aloittaa toimintansa uudisrakennuksessa syksyllä 2026. Tällä hetkellä päiväkoti toimii väliaikaisessa paviljongissa osoitteessa Jahtivoudintie 3.

Työmaalla työskennellään pääasiassa arkisin kello 7‒18. Työstä aiheutuu jonkin verran ääntä. Itse rakentaminen tapahtuu suuren sääsuojan sisällä.

Pääurakoitsijana toimii Arkta Rakennuskultti Oy.

Uudisrakennushankkeen kokonaisbudjetti on noin 8 150 000 euroa syyskuun 2023 hintatasossa.