Juupajoen ja Kihniön lähiasiointipisteiltä saa apua kiireettömiin asioihin – palvelut toimivat ajanvarauksella

Lähiasiointipisteet kuuluvat palveluverkon kehittämiseen, jonka osana terveysasemien verkosto uudistuu sosiaali- ja terveysasemiksi, lähiasemiksi sekä lähiasiointipisteiksi ja digipalveluiksi. Aluevaltuusto hyväksyi 14.8.2023 palveluverkon kehittämisen periaatteet ja aluehallitus päätti syksyn ja talven 2023–2024 aikana palveluiden verkostosta palan kerrallaan. 7.10.2024 aluehallitus päätti yhdeksästä lähiasiointipisteestä.

Palvelupäiväperiaatteella toimiva lähiasiointipisteiden malli kehitettiin Pirkanmaan hyvinvointialueella syksyllä päättyneessä liikkuvien palvelujen kokeilussa. Jotta lähiasiointipisteet vastaisivat mahdollisimman hyvin alueen asukkaiden tarpeisiin, niitä on suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa työpajoissa.

Lähiasiointipisteiden palvelut tukeutuvat lähimpään sosiaali- ja terveysasemaan tai lähiasemaan. Lähiasiointipisteiden palvelut on suunnattu erityisesti niille asukkaille, joiden on hankala liikkua kauemmas sosiaali- ja terveysasemalle tai lähiasemalle.

Juupajoen lähiasiointipiste

Juupajoen lähiasiointipiste sijaitsee Korkeakoskella osoitteessa Koskitie 50. Sen palvelut toimivat ajanvarauksella 2.6.2025 alkaen.

Lähiasiointipisteellä on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto on 2–3 päivänä viikossa. Fysioterapeutin, hammashoitolan ja lastenneuvolan palveluja on saatavilla 1–2 päivänä viikossa. Diabeteshoitaja ja muistihoitaja pitävät vastaanottoja pääsääntöisesti Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveysasemalla, mutta tulevat tarvittaessa myös lähiasiointipisteelle.

Lisäksi lähiasiointipisteellä on Fimlabin laboratorio, joka on avoinna 2.6. alkaen tiistaisin kello 8–11. Lue tarkemmat tiedot Fimlabin tiedotteesta.

Lähiasiointipisteen asiakaspalvelupiste on avoinna kesäkuun alusta lähtien tiistaisin ja torstaisin kello 15.30–16.

Juupajoen lähiasiointipisteen ajanvarausnumerot ja soittoajat:

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot 03 254 3320, soittoaika ma–to klo 8–16 ja pe ja arkipyhien aattoina klo 8–15

Fysioterapeutin vastaanotto 044 466 3344, soittoaika ma–pe klo 8–9

Diabeteshoitaja 044 466 3326, soittoaika ma–pe klo 12–13

Hammashoito 03 455 2745, soittoaika ma–pe 8–15

Lastenneuvola 040 828 7567, soittoaika ma–pe 11–11.30

Laboratorio (Fimlab), fimlab.fi tai 010 808 515, soittoaika ma–pe klo 7–16

Juupajokelaiset saavat äitiysneuvolapalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut jatkossa Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveysasemalta, jonne on myös keskitetty kiireellisten asioiden hoito.

Kiireellisissä asioissa juupajokelaiset voivat ottaa yhteyttä Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveysasemalle arkisin kello 8–18, p. 03 254 3320. Muina aikoina kiireellisissä asioissa auttaa päivystysapu numerossa 116 117. Hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon 112.

Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveysasemalla olevien palvelujen puhelinnumeroita:

Kiirevastaanotto 03 254 3320, soittoaika arkisin klo 8–18

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 03 455 2750, soittoaika ma–pe klo 8–9

Äitiysneuvola 050 381 2674, soittoaika ma–pe klo 11–11.30

Kihniön lähiasiointipiste

Kihniön lähiasiointipisteen osoite on Kivinevantie 11–12. Sen palvelut toimivat ajanvarauksella 2.6.2025 alkaen.

Lähiasiointipisteessä on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto 2–3 päivänä viikossa. Hammashoitola palvelee 1–3 päivää viikossa. Fysioterapeutti käy kerran viikossa ja lastenneuvolassa on 2–4 vastaanottopäivää kuukaudessa.

Lähiasiointipisteellä on myös Fimlabin laboratorio, joka palvelee 2.6. alkaen ajanvarauksella tiistaisin kello 8–11. Lue tarkemmat tiedot Fimlabin tiedotteesta.

Lähitori on Kihniön lähiasiointipisteellä torstaisin kello 13–15 ja Parkanossa perjantaisin kello 13–15. Kihniöläiset voivat olla myös perjantaisin kello 13–15 yhteydessä lähitoriohjaajaan, joka antaa ohjausta ja neuvontaa puhelimessa.

Asukkaiden toiveesta lähiasiointipisteelle tulee asiakaspalvelupiste, joka on kesäkuun alusta lähtien avoinna tiistaisin ja torstaisin kello 15–15.30.

Kihniön lähiasiointipisteen ajanvarausnumerot ja soittoajat:

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot 03 443 3400, soittoaika ma–pe klo 8–16

Fysioterapeutin vastaanotto 044 786 5441, soittoaika ma–pe klo 8–9

Hammashoito 03 443 3430, soittoaika ma–pe klo 8–15

Lastenneuvola 044 754 1413, soittoaika ma–to klo 8.30–9 ja 12.30–13

Lähitori 044 754 1420, soittoaika to, pe klo 13–15

Laboratorio (Fimlab), fimlab.fi tai 010 808 515, soittoaika ma–pe klo 7–16

Kihniöläiset saavat äitiysneuvolan ja diabeteshoitajan palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut jatkossa Parkanon sosiaali- ja terveysasemalta, jonne on keskitetty myös kiireellisten asioiden hoito.

Kiireellisissä asioissa kihniöläiset voivat ottaa yhteyttä Parkanon sosiaali- ja terveysasemalle arkisin kello 8–16, p. 03 443 3400. Muina aikoina kiireellisissä asioissa auttaa päivystysapu numerossa 116 117. Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112

Parkanon sosiaali- ja terveysasemalla olevien palvelujen puhelinnumeroita:

Kiirevastaanotto 03 443 3400, soittoaika arkisin klo 8–16

Diabeteshoitaja 03 443 3400, soittoaika ma–pe klo 8–16

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 044 7865 706, soittoaika ma–pe klo 8–9

Äitiysneuvola 044 786 5461, soittoaika ma–to klo 8.30–9 ja 12.30–13

Digitaalisissa palveluissa voi hoitaa sosiaali- ja terveysasioita etänä

Mobiilisovelluksella tai verkkosivulla käytettävällä digiklinikalla voit hoitaa monia terveysasioita. Se on avoinna joka päivä kello 8–22. Pirha.fi-sivuilla on useita chat-palveluja, muun muassa työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonnan chat, päihde- ja riippuvuushoidon chat sekä lapsiperheille Pyydä apua -chat, Neuvolachat ja Sekasin-chat. Myös monien ammattilaisten vastaanottoja järjestetään etänä.

Digipalveluissa on mahdollista asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuutuksen avulla. Jos asiakkaalla itsellään ei ole mahdollisuutta valtuuttaa toista henkilöä esimerkiksi puuttuvien tunnistautumisvälineiden vuoksi, voi lähitoreille varata ajan avustettuun Suomi.fi-valtuutukseen. Ajanvaraus Juupajoen lähitorille (Koskitie 62) 044 420 1500 ja Kihniön lähitorille (Kivinevantie 11–12) 044 754 1420.

Kaikki tunnistautumista vaativat hyvinvointialueen digitaaliset palvelut löytyvät OmaPirhasta.