SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 24.5.2025

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Hyvät toverit, arvoisat valtuuston jäsenet,

SDP on Suomen suurin puolue! Me teimme sen, me voitimme kunta- ja aluevaalit! Suomalaiset antoivat vahvan viestin paitsi hyvinvointiyhteiskunnan niin myös hyvinvoivan tulevaisuuden puolesta. Suomalaiset kaipaavat reiluutta, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisempää otetta politiikkaan. SDP:n viesti on kuultu, ja sen viestin ytimessä on huoli tavallisten ihmisten arjesta.

Tämä vaalivoitto ei ollut sattumaa. Se on seurausta vuosia tehdystä peräänantamattomasta työstä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Se on osoitus siitä, että suomalaiset eivät hyväksy hallituksen kylmää ja eriarvoistavaa politiikkaa. Se on osoitus siitä, että suomalaiset luottavat meihin sosialidemokraatteihin, siihen, että me olemme heikoimman puolella, puolustamme reilua politiikkaa.

Minä haluan kiittää teitä jokaista, jotka olette puolustaneet suomalaisten hyvinvointia, sosialidemokraattisia arvoja, sitä, että kaikki tosiaan tehdään reilummin. Tämän työn sankareita ovat niin ehdokkaat, kahvinkeittäjät, mainostenjakajat kuin poliittisten linjojen vetäjät.

Kaikki te ja kaikki me, jotka väsymättömästi ja välillä myös vähän väsähtäen, käytämme lukemattomia tunteja heikompia ja koko suomalaista yhteiskuntaa puolustaen. Kiitos jokaisesta kaadetusta kahvista, ojennetusta esitteestä ja tarjotusta karamellista sekä inhimillisestä sanasta ja tarinasta. Niillä pystymme nyt rakentamaan Suomen kuntia ja hyvinvointialueita reilummin.

Kiitos!

Hyvät toverit,

Hyvinvointi ei synny leikkaamalla.

Orpon hallituksen tekemä kurjuuden politiikkaa syö suomalaisten tulevaisuususkon. Talouspolitiikka, joka oli täynnä lupauksia, on kääntynyt selittelyksi ja petetyiksi toiveiksi. Velkaantumista ei ole saatu kuriin, talous ei kasva, ja työttömyys pahenee. Samaan aikaan veronalennuksia jaetaan hallituksen omille eturyhmille – varakkaille ja hyväosaisille – kun taas tavallinen kansa jätetään laskun maksajaksi.

Palkansaajien tilanne on vaikeutunut entisestään: verotus on korkeammalla kuin kymmeneen vuoteen, ja samalla sosiaaliturvaa leikataan, ay-liikkeen mahdollisuuksia puolustaa työntekijöitä heikennetään, ja koulutuksesta viedään pois se, mitä vielä jäljellä on.

Tällaisella politiikalla ei rakenneta vahvaa Suomea. SDP:n linja on toinen: me haluamme kasvattaa, emme supistaa. Me investoisimme kotimarkkinoihin ja pienituloisten ostovoimaan, tukisimme pk-yrityksiä ja loisimme investointikannustimia, jotka todella toimivat.

Hyvät toverit,

Nyt on aika vaatia kunnille ja hyvinvointialueille mahdollisuuksia toimia ihmisten hyväksi.

Työllisyyspalveluiden siirtyminen kunnille on historiallinen uudistus, mutta hallitus on jättänyt kunnat yksin kantamaan vastuun ilman riittäviä resursseja. Työttömyys kasvaa, ja samaan aikaan koulutuksesta leikataan – etenkin aikuiskoulutuksesta ja kotoutumisesta. Tämä on lyhytnäköistä ja vaarallista politiikkaa.

Me vaadimme hallitukselta välittömiä toimia: kunnat tarvitsevat lisää rahoitusta työllisyyspalveluihin, koulutukseen ja yritysyhteistyöhön. Kunnilla on osaamista ja tahtoa, mutta se ei yksin riitä – valtio ei saa paeta vastuutaan.

Työllisyysalueille on annettava paitsi kannusteet niin myös työkalut. Tietojärjestelmät eivät voi viedä entistä enemmän aikaa, kotoutumiseen ja koulutukseen panostaminen tulee olla ensisijaista ja jokaisen, myös osa- ja vajaatyökykyisten, työntekoon on voitava kannustaa eikä rankaista. Suomi nousee lamasta vain sillä, että hyvinvoivat ihmiset pystyvät työhön, he pystyvät kehittymään ja kehittämään, luomaan uutta ja uskomaan tulevaisuuteen.

Tämä hallitus on tehnyt kaikkensa romuttaakseen tuon uskon.

Hyvät toverit,

Emme voi puhua oikeudenmukaisuudesta vain kotimaassa ja vaieta, kun sitä rikotaan maailmalla. SDP:n puoluevaltuuston tulee ilmaista tukensa Gazan siviiliväestölle, joka kärsii sodan julmuudesta päivä toisensa jälkeen.

Me emme hyväksy siviilien tappamista, me emme hyväksy kansainvälisen oikeuden rikkomuksia. Me tuomitsemme jyrkästi Israelin toimet, jotka ovat johtaneet mittaviin humanitaarisiin katastrofeihin Gazassa. SDP tukee voimakkaasti aselepoa, humanitaarisen avun esteetöntä perillepääsyä, kestävän rauhan rakentamista ja Palestiinan valtion tunnustamista.

Suomen tulee käyttää vaikutusvaltaansa EU:ssa ja kansainvälisesti, jotta ihmisoikeuksia puolustetaan kaikkialla – myös Gazassa. Sosialidemokraattinen liike on aina ollut oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolustaja, eikä tämä aika ole poikkeus.

Tänään me juhlimme vaalivoittoa, mutta huomenna me palaamme taas työhön. Meillä on edessämme valtava vastuu – näyttää, että toisenlainen politiikka on mahdollinen. Politiikka, joka ei jaa, vaan yhdistää. Joka ei riko, vaan rakentaa. Politiikka, joka on aina heikoimman puolella.

Kiitos teille jokaiselle tekemästänne työstä – ja kiitos luottamuksesta. Tehdään yhdessä Suomi, jossa jokaisella on mahdollisuus parempaan.

Kiitos.