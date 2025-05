SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Palestiinan valtion tunnustaminen pitää tuoda eduskunnan käsittelyyn

Antti Lindtman puhui SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa eduskunnan Pikkuparlamentissa Helsingissä, missä hän teki pääministeri Orpolle selkeän esityksen.

– Hallituksen pitää tuoda vastaus Gazan humanitaariseen kriisiin ja Palestiinan valtion tunnustaminen eduskunnan käsittelyyn selonteon muodossa. Tähän menettelyyn perustuslaki antaa selvät tienviitat. Eduskunnan kantaan nojaten presidentti voisi yhteistoiminnassa hallituksen kanssa päättää Palestiinan tunnustamisesta osana kansainvälistä yhteisöä.

– Olen vakuuttunut, että selkeä enemmistö eduskunnasta asettuisi tukemaan Palestiinan valtion tunnustamista, jos asia eduskuntaan tuotaisiin, Lindtman lisäsi.

Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus 24.5.2025 SDP:n puoluevaltuustolle kokonaisuudessaan:

(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Sisaret, veljet, ystävät, toverit, bästa kamrater,

Kevään alue- ja kuntavaaleissa suomalaiset halusivat antaa äänensä reilumman Suomen puolesta.

Saavutimme historiallisen vaalituloksen. Parhaan tuloksen yli 20 vuoteen. Tuo tulos kertoo, kuinka politiikan mannerlaatat ovat liikkeessä – ryske kuuluu myös vaalien jälkeen.

Vi nådde ett historiskt valresultat – det bästa på över 20 år. Det resultatet visar att de politiska tektoniska plattorna är i rörelse – och dånet hörs även efter valet.

Näissä vaaleissa mukaamme tuli valtava määrä uusia ihmisiä. Suomalaisia, jotka eivät ole vuosikymmeniin tai vielä koskaan ennen äänestäneet SDP:tä. Olemme ylpeitä saamastamme luottamuksesta, mutta samalla nöyriä vastuumme edessä.

Hallituspuolueet menettivät lähes 200 000 ääntä edellisiin kuntavaaleihin nähden. Hallituksen kannatus oli enää alle 40 prosenttia. Oppositioon luotti lähes kaksi kolmasosaa äänestäjistä.

Esimerkiksi Turussa, kokoomuksen ikiaikaisessa linnakkeessa, reilumpia päätöksiä tehdään aivan pian pormestari Piia Elon johdolla.

Ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuosikymmeneen Turkua johtaa SDP – annetaan aplodit puoluevaltuustomme puheenjohtajalle Piialle ja kaikille turkulaisille sosialidemokraateille tehdystä työstä ja saavutuksesta!

Tampereella niin ikään aivan häikäisevä tulos. Annetaan aplodit myös uuden ajan pormestarille Ilmari Nurmiselle ja tamperelaisille tovereille!

Ja täällä Helsingissä, missä kokoomuksen yli 50 vuotta kestänyt valtakausi oli jo aivan likellä päättymistään, kun Eve Heinäluoman, koko valtakunnan upean äänikuningattaren johdolla SDP ylsi vain reilun parin tuhannen äänen päähän pormestarin paikasta. Annetaan aplodit myös Evelle ja Helsingille!

Aivan samoin meidän on muistettava työ ja tulokset Jyväskylässä, Porissa, Vantaalla, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Varkaudessa, Valkeakoskella, Oulussa, Espoossa ja lukuisissa muissa kaupungeissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla, missä SDP on nyt suurin puolue tai teki kerrassaan hurjan nousun vaaleissa.

Nyt kun olemme koolla yhdessä ensimmäistä kertaa näiden historiallisten vaalien jälkeen – niin tiedättekö mitä?

Illalla juhlitaan, sillä tämä porukka on todella juhlansa ansainnut!

Hyvät ystävät,

Suomalaisten tuki SDP:lle oli ilmiselvästi kovin vaikeaa sulattaa poliittisen kentän oikealla laidalla.

Hallituspuolueissa on ollut vaikeuksia sanoittaa tapahtunutta. Vaikeuksia tunnustaa tosiasioita ja kansan viestiä. Vaalit oli kuulemma vilunkipeliä. Demarit voittivat väärin. Äänestäjät eivät ymmärtäneet hallituspolitiikkaa. Mutta ehkä se syy olikin juuri tässä. Äänestäjän ymmärsivät hallituspolitiikan. Ja halusivat siihen muutoksen.

Muistellaanpa vielä hieman, mitä me oikein suomalaisille lupasimme. Ja mille linjalle olemme tuen saaneet.

Me puhuimme paremman työllisyyden ja vastuullisen taloudenpidon puolesta. Halusimme antaa hyvinvointialueille aikaa vanhojen alijäämien kattamiseen. Kuntataloudesta sanoimme, että talouden tasapainottamisessa veronkorotukset eivät ole ensimmäinen, vaan vasta se viimeinen vaihtoehto. Me puhuimme opetusryhmien pienentämisen puolesta, jotta lasten ja nuorten oppimistulokset saataisiin jälleen nousuun. Ja ennen kaikkea me puhuimme kahden viikon hoitotakuun puolesta, jotta hoitoon pääsisi, kun hoitoa tarvitsee.

Ja tiedättekö, kun kävin alkuviikosta vierailulla Turussa, missä Piia sekä turkulaiset tuoreet valtuutetut kertoivat juuri valmiiksi neuvotellusta pormestariohjelmasta - johon muuten kaikki puolueet ovat sitoutuneet - niin mitä siellä riveillä sanottiinkaan? Mihin asioihin ohjelmassa sitouduttiin?

Juuri noihin asioihin, mitä me ennen vaaleja lupasimme.

Samaa viestiä kuulen nyt ympäri Suomen.

Niin Ilmarin vetämistä neuvotteluista Tampereella. Niin Jyväskylästä, niin Joensuusta, niin Varkaudesta kuin Valkeakoskelta. Joka puolelta Suomea.

Hyvät ystävät,

Politiikan mannerlaattojen liike ei ole pysähtynyt. Se on vasta alkanut.

Perussuomalaisten puheenjohtaja näyttää sanoneen, että puolueen viestintä epäonnistui. Mutta eihän se epäonnistunut – suomalaiset ovat vaan toista mieltä harjoitetusta politiikasta. He huutavat muutosta hallituksen politiikkaan.

SDP kykeni tarjoamaan realistisen, luotettavan, vakaan ja turvallisen vaihtoehdon. Ja siihen vaihtoehtoon näissä vaaleissa tartuttiin.

Muutos kohti reilumpaa Suomea on nyt käynnistynyt, se on käynnistynyt kunnista, kaupungeista, maaseudulla hyvinvointialueilta – ja se etenee juuri sillä tavalla, jonka me vaaleissa lupasimme.

Förändringen mot ett rättvisare Finland har nu inletts – den har börjat i kommunerna, i städerna, på landsbygden och i välfärdsområdena – och den går precis i den riktning vi lovade i valet.

Hyvät ystävät,

Vaikka Suomen kaupungeissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdään pian reilumpia päätöksiä, maailma ympärillämme on hyvin ennalta-arvaamattomassa tilassa ja tulevaisuus sankan sumun peitossa.

Tässä ajassa ihmiset ja yritykset niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa janoavat ennen kaikkea vakautta ja turvallisuutta. Sääntöperäistä maailmanjärjestystä ja luotettavia instituutioita. Oikeudenmukaisuutta.

Presidentti Trumpin tempoileva kauppa- ja ulkopolitiikka haastaa maailmanjärjestystä ja kansainvälisiä organisaatioita. Mutta se tuottaa myös vastavaikutuksensa. Rekyyliä on jo nähty esimerkiksi Kanadan, Australian parlamenttivaaleissa ja viimeksi Romanian presidentinvaaleissa. Äänestäjät kaikissa näissä maissa vastustivat suurvaltapolitiikan ja suuriegoisten populistijohtajien pelinappuloiksi joutumista. He kaipasivat kansojen itsemääräämisoikeuden ja tasapuolisen kansainvälisen yhteisön kunnioitusta.

Yhdysvaltain uuden hallinnon tullit ja tariffit aiheuttavat epävakautta ja ovat myrkkyä investoinneille ja kasvulle myös Yhdysvalloissa. Kun epävarmuus on ainut varmuuden laji, ovat pörssikurssit tulleet alas myös Yhdysvalloissa.

Meille on tärkeää, että kauppasuhteitamme hoidetaan osana EU:n yhteistä politiikkaa. Nyt ei todellakaan ole sooloilun eikä EU-eropuheiden aika. Osana Euroopan unionia puolustamme kaikille tasapuolista vapaakauppaa, joka tunnistaa niin ympäristön kuin työntekijöiden oikeudet. EU:n vastaus Yhdysvalloille on rajoitetut, älykkäät vastatullit, kauppasopimukset muiden maiden ja maanosien kanssa sekä omien sisämarkkinoiden vahvistaminen. Ja kaikessa tässä tärkeintä on EU-maiden yhtenäisyys.

Hyvät ystävät,

Gazan murhenäytelmä ylittää jo kaiken inhimillisen ymmärryksen. Israelin oikeistohallituksen julmuus ja välinpitämättömyys palestiinalaisten siviilien ja erityisesti lasten hätää ja kärsimystä kohtaan on kauhistuttavaa.

Pienet lapset, jopa vastasyntyneet näkevät nälkää. Hallinto, joka käyttää tietoisesti nälkää aseena ja avoimesti suunnittelee uusia sotarikoksia – rikoksia ihmisyyttä vastaan, kuten etnisiä puhdistuksia – ei ansaitse olla vallassa missään maailman maassa.

Yli 50 000 ihmistä, joista useimmat siviilejä, on jo kuollut Israelin armeijan pommitusten ja taisteluiden seurauksena. Ja kuolleista yli 15 000 on lapsia.

Lääketieteellisen The Lancet -lehdessä julkaistun arvion mukaan nämä viralliset luvut vieläpä aliarvioivat kuolleiden määrää merkittävästi.

Israelin armeija valmistautuu parhaillaan valtaamaan Gazan alueen kokonaan. Gazan kahta miljoonaa asukasta ollaan siirtämässä hyvin pienelle, Espoota pienemmälle alueelle tai vaihtoehtoisesti kokonaan muihin maihin. Alueen kahden viimeisenkin sairaalan toimintaa uhataan, ne on armeija jo saartanut. Riksinä on, että tuhansia ja tuhansia uusia ihmisiä tulee väestön pakkosiirtojen seurauksena kuolemaan tauteihin ja sairauksiin, pahimmillaan jopa nälkään.

Hamasin hyökkäys, sen toiminta terroristijärjestönä, ja sen aloittama sota ovat yksiselitteisen tuomittavia, mutta mikään – ei mikään – oikeuta Israelin nyt tekemiä ja suunnitteilla olevia hirvittävyyksiä. Mitä Gazassa näemme on uusi musta tahra ihmiskunnan historiassa.

Israelilla on oikeus elää rauhassa omien rajojensa sisällä ja sillä on oikeus puolustautua, mutta se mitä nyt näemme ei ole puolustautumista vaan barbarismia. Siksi emme voi vaieta, olla hiljaa ja katsoa sivusta. On toimittava.

Humanitaarinen apu on saatava nopeasti perille hätää kärsiville. Israel on pakotettava avustuskuljetusten sallimiseen. EU:n on nyt oltava valmis käyttämään koko repertuaarinsa kansainvälisissä suhteissa. Assosiaatiosopimuksen uudelleenarviointi, talouspakotteet, henkilöpakotteet.

Suomen ulkopolitiikalta odotetaan nyt rohkeutta, voimaa ja nojautumista niihin arvoihin, joita olemme aina vannoneet puolustavamme. Ihmiselämän kunnioitus, kaikkien ihmisten oikeus elää rauhassa ja vapaana mielivallasta ja sorrosta – näitä arvoja täytyy puolustaa myös käytännön teoin.

Israelilla on oma valtionsa ja omat oikeutensa. Palestiinalaisilla on oikeus omaan valtioonsa, ja tuon oikeuden hyväksymisestä on nyt kysymys.

Suomen on viimein nyt aika aidosti toimia ja asettua historian oikealle puolelle, tunnustaa Palestiinan valtio.

Det är äntligen dags för Finland att agera på allvar och ställa sig på historiens rätta sida – att erkänna staten Palestina. Att erkänna Palestina är också ett tydligt budskap och ett konkret steg i riktning mot en tvåstatslösning.

Palestiinan valtion tunnustaminen on myös selkeä viesti, ettei kansainvälinen yhteisö hyväksy palestiinalaisten pakkosiirtoja eri puolille maailmaa, pois synnyinseuduilta ja ilman oikeutta elää yhteisönä ja oikeutta kehittää omaa kulttuuriaan. Jo 147 valtiota on tunnustamispäätöksen tehnyt. Pohjoismaista Palestiinan valtion ovat tunnustaneet Norja ja Ruotsi. Ruotsi jo vuonna 2014.

Esitin viime kesänä eduskuntaryhmämme kesäkokouksessa, että Suomen tulisi lähteä liikkeelle Palestiinan valtion tunnustamiseksi. Olemme tämän esityksen toistaneet useamman kerran menneen vuoden aikana.

Myös kansainvälisessä yhteisössä paine toimia kasvaa. Ranska on yhdessä Saudi-Arabian kanssa lähtenyt liikkeelle, käynnistänyt prosessin, jonka tavoitteena on palauttaa kahden valtion malli todelliseen keskusteluun. Tänäänkin joudumme toteamaan, että YK:n moneen kertaan vahvistama kahden valtion malli on edelleen ainoa kestävä ratkaisu alueen ristiriitoihin, ongelmiin väkivaltaan ja toistuviin sotiin.

Nyt on aivan ratkaisevaa, mitä tekevät ne maat, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Palestiinan valtiota. Suomi on yksi näistä maista.

Suomen pitäisi nyt vastata Ranskan esittämään kutsuun myönteisesti ja käynnistää välittömästi valmistelu Palestiinan tunnustamisesta. Näin toimien voimme kesäkuussa olla YK:n New Yorkin kahden valtion mallia käsittelevässä korkean tason konferenssissa kokoamme suurempi toimija maailmanpolitiikassa.

Jos nyt ei toimita, niin on riski, että sitä kuuluisaa oikeaa aikaa odotellaan niin kauan, että palestiinalaisilla ei ole enää mitään maata jäljellä tunnustettavaksi.

Hallituksen kaikki toimet Lähi-idän ja Palestiinan asiassa tulevat kovin vaikeasti ja kovin myöhässä. Syykin on ilmeinen. Ulkoministeri Elina Valtonen tekee kyllä hyvää työtä ja laittaa itsensä likoon, mutta hallitukselta puuttuu yhteinen linja ja tahto.

Päättyneellä viikolla on käynyt selväksi, että pääministeri Orpon vakuutteluista huolimatta, Suomen hallituksella ei ole yhteistä ja yhtenäistä linjaa Lähi-idän politiikassaan. Jatkuessaan tämä syö Suomen ulkopoliittisen linjan uskottavuutta.

Samaan aikaan, kun pääministeri eduskunnan edessä vakuuttaa hallituksen sitoutumista kahden valtion malliin ja Palestiinan tunnustamisen vakuutetaan olevan vain ajan kysymys – yhden hallituspuolueen puheenjohtaja kertoo Helsingin Sanomissa, ettei hallituksella ole yhtenäistä kantaa Gazasta.

Ja perussuomalaisten ryhmäjohtaja taas sanoo, että Gazasta vaahdotaan enemmän kuin tarpeellista.

On käynyt ilmeiseksi, että kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset eivät tule tässä hallituksessa tunnustamaan Palestiinan valtiota. Oikeaa aikaa heille ei ilmeisesti tule koskaan.

Kristillisdemokraattien puolueen linja on asiassa selkeä. Mikään Israelin suorittama teko tai rikos ihmisyyttä vastaan ei heidän mielipidettään muuta. Perussuomalaisten johdossa taas empatia tuntuu puuttuvan laajemmin.

Hyvät ystävät,

Kun nyt tämä viikko on osoittanut, että hallitus on kykenemätön yhtenäiseen linjanmuodostukseen, kykenemätön tekemään ainoaa oikeaa päätöstä Palestiinan valtion tunnustamisesta – ja Suomen ulkopolitiikan johdonmukainen linja on näin jäämässä perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien panttivangiksi – ratkaisu on tehtävä hallituksen ulkopuolella, eduskunnassa.

Teen nyt pääministerille esityksen, jolla Suomi pääsisi asiassa eteenpäin ja kykenisi asettumaan historian oikealle puolelle: hallituksen pitää tuoda vastaus Gazan humanitaariseen kriisiin ja Palestiinan valtion tunnustaminen eduskunnan käsittelyyn selonteon muodossa. Tähän menettelyyn perustuslaki antaa selvät tienviitat.

Eduskunnan kantaan nojaten presidentti voisi yhteistoiminnassa hallituksen kanssa päättää Palestiinan tunnustamisesta osana kansainvälistä yhteisöä.

Olen vakuuttunut, että selkeä enemmistö eduskunnasta asettuisi tukemaan Palestiinan valtion tunnustamista, jos asia eduskuntaan tuotaisiin.

Nyt on yhdestoista hetki toimia. Nyt on aika kertoa vahva kannanottomme maailmalle. Nyt on aika kantaa oma vastuumme oikeudenmukaisen maailman rakentamisessa.

Hyvät ystävät,

Sosialidemokraatit toimivat – tässä ajassa ja laajalla rintamalla. Me syvennämme yhteistyötä erityisesti läheisimmän kumppanimme Ruotsin kanssa. Toissa viikolla vierailimme Tukholmassa perustamassa Suomen ja Ruotsin sosialidemokraattien yhteisen turvallisuuskomitean, jonka tarkoituksena on lähentää puolueidemme turvallisuuspoliittista ajattelua.

Förra veckan besökte vi Stockholm för att grunda en gemensam säkerhetskommitté mellan Socialdemokraterna i Finland och Sverige, med syftet att föra våra partiers säkerhetspolitiska tänkande närmare varandra.

Puolueidemme saumattomalla yhteistyöllä oli tärkeä merkitys kun Suomi ja Ruotsi päättivät Nato-jäsenyydestä. Näin vastasimme Euroopan turvallisuustilanteen perustavaa laatua olevaan muutokseen ja mahdollistimme myös uudenlaisen kahdenkeskisen turvallisuusyhteistyön.

Nyt uuden turvallisuuskomitean tarkoituksena on käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät puolustuksen nopeaan vahvistamiseen, kokemusten vaihtoon valmiudesta, yhteisiin linjauksiin rajat ylittävissä asioissa sekä pohjoismaisen vaikutusvallan vahvistamiseen Natossa ja EU:ssa.

Yhteinen näkemys Itämeren alueen kehityksestä on erityisen tärkeä. Yhteisten aloitteiden ja yhteistyön kautta voimme parhaiten vahvistaa maidemme turvallisuutta ja vakautta. Ruotsin ja Suomen on yhdessä otettava vastuuta ja osoitettava johtajuutta, kuten olemme osoittaneet myös Ukrainan tukemisessa.

Hyvät ystävät,

Suomen rajoilla turvallisuustilanne on ainakin toistaiseksi muuttumaton, mutta ei suinkaan vailla uhkaa. Vaikka Ukrainan sota aikanaan lakkaa, Venäjän aiheuttama uhka ei tule poistumaan vielä pitkään aikaan. Suomen on omalta osaltaan varauduttava monenlaisiin pulmallisiin kehityskulkuihin.

Venäjän aiheuttama uhka tarkoittaa puolustusmenojen tuntuvaa kasvattamista kaikissa EU-maissa ja kaikissa Nato-maissa. Rajamaana joudumme seuraamaan herkeämättä tilanteen kehittymistä ja tekemään omat johtopäätöksemme myös Ukrainan sodan kokemuksista.

Yksi ketju näissä pohdinnoissa on myös miina-aseen merkitys pienen maan puolustuksessa. Vielä ennen kesän istuntotaukoa eduskunnan käsittelyyn on tulossa Ottawan sopimuksen arviointi.

Tätäkin kysymystä tulemme tarkastelemaan vastuullisesti ja isänmaan turvallisuus edellä. Turvallisuusympäristömme muutos ja opit Ukrainan sodasta ovat johtaneet puolustusvoimat esittämään henkilömiinojen palauttamista, ja samaan johtopäätökseen ovat tulleet jo myös monet muut Venäjän rajavaltiot.

Vakaa käsitykseni on, että puolustusvoimilla on erittäin painavat perusteet esitykselleen.

Tulemme perehtymään esitykseen huolella ja teemme päätökset monipuolisten selvitysten ja asiantuntijakuulemisten jälkeen. Mutta yksi asia on täysin selvä: SDP tekee kaikki päätöksensä vastuullisesti ja suomalaisten turvallisuutta kunnioittaen. Tästä emme tingi.

Hyvät ystävät,

Suomi on nyt vakavassa paikassa myös taloudellisesti.

Vastuullisuus isänmaasta ja sen taloudesta loistivat poissaolollaan, kun oikeistohallitus kokoontui puoliväliriiheen.

Hallituksen talouspolitiikalta on nyt lopullisesti pudonnut pohja pois. Yksikään hallituksen itse itselleen asettama taloustavoite ei ole täyttymässä. Nyt nähdään, ettei Suomen velkaantuminen tällä hallituskaudella suurista puheista ja lupauksista huolimatta taitu.

Oikeistohallitus, joka suureen ääneen lupasi lopettaa velkaantumisen, velkaantuu nyt kaikista Suomen hallituksista eniten, enemmän kuin sen moittimat edelliset hallitukset. Edeltäjähallitus joutui sentään selättämään korona- ja energiakriisit.

Kaiken lisäksi oikeistohallitus päätti kehysriihessä kiihdyttää velkaantumista entisestään. Tämä tehdään yhteiskunnan rikkaimmille kohdistetuilla mittavilla veronalennuksilla. Runsaat sata tuhatta euroa tienaavat ovat tämän hallituksen erityissuojeluksessa. Hallituksen mielestä suurituloiset ja eläkkeellä olevat suurituloiset he tarvitsevat kannustusta ja tuhansien eurojen veronkevennyksiä.

Hallituksen on aika lopettaa kaunistelu ja tunnustaa, että rikkaiden veroale rahoitetaan velalla. Valtiovarainministeriö on itse tämän todennut julkistetussa taustamuistiossaan.

Pääministeri Orpo ja hallituksensa on jälleen jäänyt yksin selittämään mustaa valkoiseksi väittäessään, etteivät kehysriihen päätökset lisäisi velkaantumista.

Hallituksen pyrkimys velkalukujen kaunistelemiseksi ja todellisen velkaantumisen piilottamiseksi on saanut jo surkuhupaisia piirteitä. Hallitus aikoo vipata miljardin valtion eläkerahastosta – rahastosta, joka on tarkoitettu varmistamaan valtion palkansaajien eläkkeiden maksua. Tämäkään pikavippi ei ole ilmainen: korkovaikutusten takia valtio menettää kymmenien miljoonien tuotot vuositasolla.

Tämä taitaa olla Suomen kallein tähän mennessä nähty ja tehty viestintäoperaatio – veronmaksajien piikkiin.

Hallitus on kuin se kuuluisa entinen painonnostaja lavalla, ähky ja puhina kyllä kuuluu, mutta painot eivät vaan nouse.

Hyvät ystävät,

Kehysriihestä piti tulla kasvuriihi, mutta siitä tulikin vain jakovarariihi omille eturyhmille – ja suorastaan kostoriihi, jossa maksettiin potut pottuina vaaleissa väärin äänestäneille järjestäytyneille palkansaajille.

Kasvutoimia on hallitukselle tarjottu kultalautasella ja moneen kertaan, mutta korvia ei valitettavasti ole ollut kuunnella.

SDP on esittänyt veronkevennysten kohdistamista pieni- ja keskituloisille ja yritysten kannustamista vihreisiin investointeihin tuntuvalla investointikannustimella, myös keskisuuret investoinnit huomioiden.

Olemme esittäneet pienyrittäjien aseman vahvistamista ja panostuksia osaamiseen, kasvun tärkeimpään käyttövoimaan.

Olemme esittäneet miljardiluokan ratkaisua yksityisten kasvurahastojen vahvistamiseksi ja kasvuyritysten skaalautumisvaiheen kotimaisen rahoituksen vahvistamiseksi.

Ja niin paljon muuta.

Hyvät ystävät,

Ilman kasvua, ilman luottamusta Suomi ei nouse takaisin jaloilleen.

Sillä luottamuksen puute on Suomen talouden suurin ongelma.

Uskaltavatko yritykset investoida, uskaltavatko kotitaloudet kuluttaa?

Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on vakauttaa julkinen talous ja palauttaa tuo menetetty luottamus.

Toisin kuin oikeistohallitus, SDP suhtautuu aidosti vakavasti ja vastuullisesti julkisen talouden vahvistamiseen.

Hyvät ystävät,

Rakennus- ja korjaustyö tämän hallituksen jäljiltä ei tule olemaan helppoa, eikä se tapahdu hetkessä.

Tälläkään kertaa emme lupaa ihmisille liikoja.

Juuri nyt meidän tulee ennen kaikkea keskittyä siihen, että saamme torjuttua vahingollisimpia näistä kehysriihen päätöksistä, jo ennen kuin ne tulevat voimaan.

Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on täysin mahdollista kaataa syksyllä. Sille käy vielä kuin sairaussakolle.

Me emme lepää, kunnes hallitus luopuu tuosta esityksestä, jolla yritetään heikentää työmarkkinoiden sopimustoimintaa ja ammatillista järjestäytymistä. Opettajille, hoitajille, insinööreille, rakentajille ja laajasti suomalaisille palkansaajille tämä hallitus lupaa huonoa kohtelua kaikilla rintamilla.

Me tulemme tarjoamaan reilumpaa vaihtoehtoa hallituksen epäonnistuneelle talouspolitiikalle.

SDP:llä on tarjota kaikkiin Suomen keskeisiin haasteisiin – aivan oikein, reilumpi vaihtoehto.

Ja mikä on reilua suomalaisia kohtaan, on myös vastuullista politiikkaa, johon kansalaiset voivat luottaa.

Kiitos! Tack!