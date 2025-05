Ulkoasiainvaliokunnan sd. valiokuntaryhmä: Gaza tarvitsee lisää humanitaarista apua ja nopeasti

Valtioneuvosto on osana julkisen talouden suunnitelmaa 2026–2029 esittänyt leikattavaksi kehitysyhteistyöstä. Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön on kohdistumassa 50 miljoonan euron vuosittainen vähennys. Kyseessä on jo kolmas kerta, kun hallitus leikkaa kehitysyhteistyöstä tällä vaalikaudella.

Leikkaukset vievät Suomea yhä kauemmaksi kansainvälisesti sovitusta tavoitteesta ohjata 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön, huomioi SDP:n valiokuntaryhmä.

Arvion mukaan Suomen kehitysyhteistyö tulee laskemaan 0,32 prosenttiin bruttokansantulosta kehyskauden lopussa.

Kehityspolitiikka on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kehitysyhteistyö edellyttää pitkäjänteistä työtä. SDP:n valiokuntaryhmä muistuttaa, että leikkaukset ovat pois Suomen vaikuttavuudesta ja työstä poistaa köyhyyttä, vähentää erivoisuutta, edistää kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia, jotka ovat kaikki Suomen kehitysyhteistyön keskeisiä tavoitteita.

Samalla kun kehitysyhteistyö on globaalia vastuunkantoa, on sillä myös laajempia vaikutuksia edistäen vakautta ja turvallisuutta.

SDP:n valiokuntaryhmä on huolissaan humanitaarisesta tilanteesta maailmanlaajuisesti. Vaikean tilanteesta tekee se, että humanitaarisen avun rahoitus ei ole riittävä avun tarpeeseen nähden. YK:n on arvioinut noin 305 miljoonaan ihmisen tarvitsevan kiireellisesti humanitaarista apua. Sota Gazassa on antanut kasvot ihmisten hädälle.

Huomioiden tilanne globaalisti ja pahentunut humanitaarinen tilanne Gazassa ulkoasiainvaliokunnan sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä on esittänyt lisättäväksi osaksi varsinaista kehitysyhteistyötä 10 miljoonaa euroa vuosittain juuri humanitaariseen tukeen.

Humanitaarinen apu on tärkeä osa kehitysyhteistyötä. Kyse on äärimmäisessä hädässä olevien auttamisesta. Humanitaarinen apu, kehitysyhteistyö ja rauhanrakentaminen muodostavat kokonaisuuden ja kaikilla näillä on tärkeä merkitys konfliktien torjumisessa sekä vakauden ja rauhan rakentamisessa, SDP:n valiokuntaryhmä korostaa.

Ulkoasianvaliokunnan sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä jätti perjantaina eriävän mielipiteen ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon julkisen talouden suunnitelmasta 2026-2029.

SDP:n ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Johannes Koskinen, Antti Lindtman, Ville Skinnari, Tytti Tuppurainen sekä varajäsenet Timo Harakka ja Tuula Väätäinen.