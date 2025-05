Proforest-tapahtumassa tutustuttiin koneuutuuksiin ja pureuduttiin metsäalan trendeihin

Proforest-tapahtuma palvelee erityisesti Pohjanmaiden ja pohjoisemman Suomen metsänomistajia ja -urakoitsijoita. Messuilla oli edustettuina laajasti metsänkoneet, laitteet ja varusteet eri laajuisiin urakoihin. Mukana oli myös palveluja ja tietoa metsänhoidosta, puukaupasta sekä kuljetuskalustoa niin koneille kuin puutavaralle.

Mukana oli myös suomalainen metsäkonevalmistaja Logset. Markkinointipäällikkö Jussi Metsäpelto oli todella tyytyväinen tapahtumaan ja kertoi sen koonneen paikalle runsaasti alan toimijoita tutustumaan uutuuksiin. Logsetin koneita kehitetään jatkuvasti, nyt uusimpina on panostettu huollettavuuteen, mikä olikin yksi messuilla esitellyistä uutuuksista. Toinen kiinnostava uutuus on kuormavaaka, mikä mittaa ja tallentaa tietoa reaaliajassa.

Datan hyödyntäminen ja tietojärjestelmät kehittyvät valtavasti myös metsäalalla ja tämä nousi esille myös Proforestin ajankohtaisissa paneelikeskusteluissa. Perjantaina keskusteluja luotsasi Koneviesti-lehden päätoimittaja Eemeli Linna. Hän nosti esille etenkin nuorten, tulevien työntekijöiden sekä koneurakoitsijoiden tulevaisuuden näkymiä. Alalla tarvitaan osaavia tekijöitä. Koneenkuljettajan arkea ja arvoja voitaisiin nostaa näkyvämmäksi. ”Kyllä minä asiakkaan metsästä pidän huolta kuin omastani, on tärkeä tehdä hyvää jälkeä”, vastasi nuori panelisti Eemeli Myllymäki.

Luontoarvot ja kuljettajien ammattitaito nousivat esille myös lauantain paneelikeskusteluissa. MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola luotsasi keskustelua puukaupasta, joissa harvennusten laatu on merkittävä tekijä. Metsänomistajien, ostajien, urakoitsijoiden ja viranomaisten avointa vuoropuhelua pidetään tärkeänä kokonaisuuden kannalta. Jyri Änäkkälä Storan Enson Pohjois-Pohjanmaan aluejohtaja, piti säännöksiä hyvänä, ”nyt on olemassa pelisäännöt, jonka mukaan kaikki voivat toimia”. Juho Haukkala, Metsän Woiman toimitusjohtaja kehui, että ala on muutoskykyinen ja kehittyy koko ajan.

Oman alan tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua, kokeilla ja vertailla koneita, laitteita ja varusteita, mutta se on myös erinomainen foorumi alan tärkeiden aiheiden esille nostamiseen. Metsä- ja konealan tapahtuma järjestetään jälleen 14.-15.5.2027 Kalajoen lentokentällä.

